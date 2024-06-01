Сегодня 19:28 «И нашим, и вашим за доллар спляшем». За что певца Алексея Воробьева записали в предатели Певца Алексея Воробьева затравили из-за переезда США 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Алексей Воробьев

Певец, участник «Евровидения-2011», актер Алексей Воробьев стал начинающей американской звездой. Многие годы музыкант жил на два континента: участвовал в телепроектах в России и записывал альбом в США. На этом фоне многие россияне обвинили артиста в предательстве и наплевательском отношении к Родине. Когда и зачем певец переехал в Штаты — в материале 360.ru.

Кто такой Алексей Воробьев Алексей Воробьев является одним из наиболее ярких представителей молодого поколения отечественного шоу-бизнеса. Высокий блондин с артистическими, хореографическими и вокальными данными на эстраде уже 15 лет. За все это время он успел сыграть в популярных телесериалах, исполнить немало песен и поучаствовать в «Евровидении» от России. В течение нескольких лет Алексей был послом доброй воли ООН по борьбе со СПИДом. В 2012 году Воробьев заявил, что не участвует в политической деятельности и не ходит на выборы. «Это не мое дело, кто будет править моей страной», — заявил он. В 2016 году певец записал ролик с критикой в адрес Алексея Навального. На президентских выборах 2018-го артист поучаствовал в концерте в поддержку кандидатуры Владимира Путина. Также певец выступал на празднике в честь годовщины образования ДНР, на концерте по случаю воссоединения Крыма с Россией и на мероприятии в поддержку российский военных в Сирии.

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press

Обвинения в непатриотизме и предательстве Для многих поклонников артиста стало неожиданным открытием, что на записи телепроектов Воробьев приезжает не из столичной квартиры или подмосковной дачи, а из дома в Соединенных Штатах — там певец проживает на постоянной основе. Все началось с безобидного видео, на котором Воробьев показал, как играет со своей собакой. В кадр попала обстановка дома Лос-Анджелесе, где находится исполнитель. Подписчики сразу же заметили на стене американский флаг. Теперь Воробьев рискует попасть в ту же ситуацию, что и певица Кристина Орбакайте. Последнюю лишили концертов и съемок на родине, так как она живет в США и является дочерью примадонны Аллы Пугачевой. Комментаторы оставили под постом артиста гневные комментарии. — «И нашим, и вашим за доллар спляшем». — «Зарабатывает тут, тратит там». — «Еще один — гоу с Родины!»

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press

Некоторые пользователи зашли еще дальше и назвали артиста «продажной шкурой» и «скользким человеком» с большими амбициями. Патриотично настроенная часть аудитории записала Воробьева в предатели. Певца упрекнули в том, что на фоне громких заявлений о любви к Родине он устроил комфортную жизнь за рубежом под американским флагом. За артиста поспешили вступиться его друзья из отечественной киноиндустрии. Они объяснили, что госсимвол США Воробьеву подарил отец знаменитости Анджелины Джоли. «Это не просто флаг. Это дань уважения американских коллег байопика „Рейган“ к русскому артисту и его стране», — рассказал в беседе с сайтом kp.ru друг певца. Когда и зачем Воробьев переехал в США В 2011 году Алексей подписал контракт с двукратным обладателем Grammy, американским продюсером RedOne. Одновременно с работой над англоязычным проектом началась карьера Воробьева в США. Сам певец неоднократно подчеркивал, что в Соединенных Штатах он пытается построить карьеру. Там его дела действительно идут в гору: Алексей регулярно участвует в кастингах и кинопробах. Он сыграл президента в фильме «Рейган» и снялся в сериале «Космические войска» от Netflix.

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press

Знаменитости, которые зарабатывают в России, но живут в США Валерий Леонтьев давно живет в Соединенных Штатах. В Майами у 75-летнего певца есть двухэтажная вилла, стоимость которой оценили в четыре миллиона долларов. Появление певца на праздниках в России стоит 3,5-4 миллиона рублей. Леонтьев также получает ежемесячную прибавку к пенсии в размере более чем 50 тысяч рублей за звание народного артиста России. Еще одна живущая в США артистка — Кристина Орбакайте. В 2022 году певица отработала все имеющиеся в России договоренности и контракты: снялась в рекламе, появлялась на телешоу, презентовала сериал «Тест на беременность» и завершила гастрольный тур. У артистки есть апартаменты на Манхэттене в Нью-Йорке и просторная квартира в элитном комплексе в Майами. Сейчас гонорар артистки за выступление в России составляет около 4,5 миллиона рублей. В Соединенные Штаты эмигрировал сын Орбакайте Никита Пресняков. За рубежом он снимает клипы западным артистам, но и на родине продолжает зарабатывать — пишет музыку для кино. Кроме того, в США обосновался актер Андрей Бурковский. Он снимает квартиру в Лос-Анджелесе, там же живут его жена Ольга, 12-летний сын и 10-летняя дочь. Артист тоже периодически зарабатывает в России.