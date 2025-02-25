Сегодня 02:27 Юмор под санкциями. Чем Михаил Галустян напугал Евросоюз Галустян попал под санкции из-за участия в «Юнармии» и поддержки Путина 0 0 0 Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press / Global Look Press Знаменитости

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Михаил Галустян

Евросоюз не нашел нового способа повлиять на Россию и снова ввел санкции против артистов. В их числе оказался известный кавээнщик, актер и шоумен Михаил Галустян. Чем могли насолить иностранцам начальник цеха Михалыч и девочка Гадя Петрович Хренова, разобрался 360.ru.

Кто такой Михаил Галустян Будущий комик родился 25 октября 1979 года в Сочи в армянской семье. Учился в музыкальной школе по классу фортепиано, занимался в кукольном театре и секции дзюдо. Первой ролью Галустяна стал Винни-Пух, сценку мальчик сочинил сам. Карьера в КВН началась с 10-го класса. Его команда победила в школьном конкурсе, а потом в городском и краевом. Старшеклассников обошла лишь сборная Сочинского государственного университета туризма и курортного дела (СГУТиКД).

Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press / Global Look Press

Галустян мог бы работать фельдшером или учителем, но игра затянула его. Во время учебы в медицинском училище он уже выступал в команде «Утомленные солнцем», а после получения диплома пошел в тот самый СГУТиКД на социально-педагогический факультет по специальности «учитель истории и права», но попал под отчисление из-за прогулов. Зато студенческая команда с его участием вышла в финал в Воронежской лиге КВН «Старт» и получила приглашение в Высшую лигу КВН. В какой команде КВН играл Галустян В 2002 году Галустян стал капитаном «Утомленных солнцем». Через год его команда стала чемпионом Высшей лиги, а затем трижды завоевала Летний кубок КВН. Из «Утомленных солнцем» вышли многие звезды. Например, комик Александр Ревва, резиденты Comedy Club Геннадий Жирнов и Вячеслав Журавлев. Благодаря низкому росту, всего 163 сантиметра, лопоухости и самоиронии Галустян стал одним из самых ярких участников команды и не исчез с экранов даже после ухода из проекта. Некоторые его герои превратились в мемы, например потерявшаяся девочка Гадя Петрович Хренова или солист хора пионеров Андрей Гнышев.

Галустян в «Наша Russia» Вместе с бывшим участником команды «Уральские пельмени» Сергеем Светлаковым Галустян стал главным героем скетчкома «Наша Russia», который выходил на ТНТ с 2006 года. В первом сезоне он сыграл строителя Равшана, начальника цеха челябинского завода Михалыча, подростка Димона, тренера омского футбольного клуба «ГазМяс», консьержа Людвига Аристарховича и депутата Виктора Харитоновича Мамонова. Во втором сезоне в его послужном списке появились инспектор ГИБДД Гаврилов и официантка Анастасия Кузнецова, в третьем — рублевский бомж Борода, в четвертом — ведущий новостей на телеканале «Сев-Кав TV» Жорик Вартанов, в пятом — майор милиции Егор Дронов, турист из Нижнего Тагила Вован, охранник Александр Родионович Бородач и футбольный фанат Вася.

Фото: Natalya Loginova/ Russian Look/Global Look Press / Global Look Press

Шоу стало настолько популярным, что некоторые его герои обрели вторую жизнь. Например, Равшан и Джамшут стали именами нарицательными, а в Красноярске появился памятник нерадивым строителям. Просьба «понять и простить» вечно попадавшего в криминальные истории охранника Бородача стала крылатой, а самому персонажу телевизионщики посвятили отдельное шоу. После успеха «Наша Russia» Галустян продолжил выступать. Он принял участие в шоу «Ледниковый период» на Первом канале, провел комедийное шоу «Русские не смеются» на СТС, «Звезды в Африке» и «Сокровище императора» на ТНТ, озвучил персонажа По в мультфильме «Кунг-фу панда», запустил певческую карьеру под псевдонимом Super Жорик, снялся в фильмах, в том числе «Артек. Большое путешествие» и «Баба Яга спасает Новый год». Кроме того, Галустян открыл собственную кинокомпанию NG Production и занял в ней должность креативного продюсера. Личная жизнь: жена, дети, как похудел Галустян Судя по всему, артист — однолюб. В 2007 году Галустян женился на Виктории Штефанец, обзавелся двумя детьми и регулярно выходит с ними в свет.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press / Global Look Press

Семейная жизнь Галустяна вызвала намного меньший интерес публики, чем его внезапное похудение с 80 до 66 килограммов в 2023 году. Поклонники обратили внимание, что он стал выглядеть старше, и заподозрили комика в приеме «Оземпика». Сам он объяснил преображение отказом от шашлыка, особым режимом питания и тренировками. Санкции Евросоюза Имя Галустяна появилось в официальном журнале Евросоюза. Комик попал в 16-й пакет санкций наряду с телеведущей Юлией Барановской, шахматистом Сергеем Карякиным, гимнастом Никитом Нагорным, создателем снайперской винтовки Владиславом Лобаевым и другими. Комик отреагировал на это событие, как и положено, с юмором и оптимизмом. Он заявил «Газете.ru», что санкции стали полной неожиданностью, и предположил, что европейским политикам уже «нечем крыть».

Нас много, нас рать! Вы не сможете закрыть нас всех. Вам нужно заботиться о своих гражданах. А мы еще обязательно увидимся! Михаил Галустян

Официально ЕС объяснил решение тем, что Галустян поддержал и якобы предпринял некие действия, которые угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Любопытно, что в документах комик указан под сценическим псевдонимом Михаил, хотя официально он носит данное при рождении имя Ншан. Впервые свою политическую позицию Галустян публично проявил в 2012 году, когда принял участие в предвыборной кампании Владимира Путина. На выборах 2018 года комик стал его доверенным лицом, вошел в инициативную группу и вступил в движение Putin Team. В 2016 году вошел в главный штаб военно-патриотического движения «Юнармия».

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press / Global Look Press

Открыто рассуждать о политике Галустян не любит и предпочитает рассказывать о работе. Зато на его счету есть ролики на эту тему. Например, вместе с резидентом Comedy Club Дмитрием Грачевым в роли Путина он сыграл главу Чечни Рамзана Кадырова и высмеял исследование об угрозе КВН в адрес политиков НАТО. Ранее артист уже попал в базу «Миротворца» за поездки в Крым, под украинские рестрикции за поддержку боевых действий и под канадские — за тиражирование дезинформации и пропаганды.