«Нас рать!» Галустян высмеял санкции Евросоюза

Галустян ответил шуткой из КВН на попадание в санкционный список ЕС

Европейские политики устроили гонения на артистов, которые несут радость и улыбки зрителям. Но всех запретить они не смогут, заявил в комментарии «Газете.ru» комик, актер и телеведущий Михаил Галустян, попавший в новый санкционный список ЕС.

Он подчеркнул, что решение руководства Евросоюза ввести против него ограничения стали неожиданностью, но унывать по этому поводу артист не планирует.

«Европейским политикам уже совсем нечем крыть, если актеров и людей культуры, комиков и сатириков, несущих радость и улыбки людям, стали подвергать гонениям и санкциям. Нас много, нас рать! Вы не сможете закрыть нас всех», — заявил Галустян, вспомнив свою шутку, произнесенную во время выступления в составе команды КВН «Утомленные солнцем».

Артист посоветовал европейским бюрократам лучше заботиться о своих гражданах, с которыми все подпавшие под ограничения российские комики еще увидятся не один раз.

Кроме комика Михаила Галустяна, Евросоюз ввел санкции против шахматиста Сергея Карякина и телеведущей Юлии Барановской.

Также под ограничения подпали генеральный директор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин, гендиректор холдинга «Алмаз-Антей» Ян Новиков, глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков и другие.