ЕС ввел санкции против Михаила Галустяна

Европейский союз расширил список персональных антироссийских санкций, под ограничения в том числе подпал комик и актер Михаил Галустян. Документ опубликовали в официальном журнале ЕС .

Под новые рестрикции сообщества также подпали гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, бизнесмен Альберт Авдолян, шахматист Сергей Карякин и телеведущая Юлия Барановская.

В санкционные списки включили олимпийского чемпиона гимнаста Никиту Нагорного, гендиректора «Алмаз-Антей» Яна Новикова, главу ОАК Вадима Бадеху, владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова, сенаторов Юрия Нимченко и Андрея Деркача.

Также ЕС ввел санкции против Владислава Лобаева, создателя снайперской винтовки Лобаева и главного конструктора Бюро интегрированных систем, гендиректора станкостроительного холдинга «Стан» Бориса Богатырева и главы НПО «Орион» Вадима Старцева.

Кроме того, Евросоюз отключил 13 российских банков от системы SWIFT.