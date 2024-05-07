Галустян отказался от любимого блюда и скинул 14 килограммов | 360°

Знаменитости 07 мая 2024, 00:03 Галустян отказался от любимого блюда и скинул 14 килограммов Михаил Галустян отказался от шашлыка и похудел на 14 килограммов РИА «Новости»

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Юморист Михаил Галустян похудел на 14 килограммов после того, как отказался от шашлыка. Об этом он рассказал изданию PROZvezd.

По словам Галустяна, ему всегда было сложно соблюдать диету и правильно питаться, так как он всегда любил вкусно поесть.

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«Я даже не представлял, что здоровая еда может быть такой вкусной и разнообразной каждый день!» — подчеркнул он.

Юморист признался, что до определенного момента особо не следил за своим питанием. Однако с недавних пор он решил убрать из своего рациона тяжелое жирное мясо и заменить его легкой курицей. Галустян ограничил себя в шашлыке, но зато смог похудеть на 14 килограммов.

Галустян начал худеть прошлой зимой при весе 80 килограммов. К лету ему удалось достичь результата в 69 килограммов, а осенью на весах уже была цифра 66. Телеведущий рассказывал в соцсетях, что похудение дается ему легко. Он придерживается определенного режима питания и занимается тренировками.