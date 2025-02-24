Галустян назвал санкции ЕС против него неожиданностью

Юморист Михаил Галустян в беседе с телеканалом «Звезда» назвал санкции, введенные против него Евросоюзом, полной неожиданностью.

В своем заявлении шоумен указал на то, что европейским политикам «закрыть» всех не получится.

«Вы не сможете закрыть нас всех. Вам нужно заботиться о своих гражданах. А мы еще обязательно увидимся!» — сказал он.

В рамках 16-го пакета Европейский союз ввел санкции в отношении 48 физических лиц. Помимо Галустяна в список попали: телеведущая Юлия Барановская, шахматист Сергей Карякин и олимпийский чемпион Никита Нагорный.