Галустян назвал санкции ЕС против него неожиданностью

Юморист Михаил Галустян в беседе с телеканалом «Звезда» назвал санкции, введенные против него Евросоюзом, полной неожиданностью.
В своем заявлении шоумен указал на то, что европейским политикам «закрыть» всех не получится.
«Вы не сможете закрыть нас всех. Вам нужно заботиться о своих гражданах. А мы еще обязательно увидимся!» — сказал он.
В рамках 16-го пакета Европейский союз ввел санкции в отношении 48 физических лиц. Помимо Галустяна в список попали: телеведущая Юлия Барановская, шахматист Сергей Карякин и олимпийский чемпион Никита Нагорный.
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