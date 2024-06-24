«Что с тобой?» Михаил Галустян напугал поклонников резким похудением

Актер Михаил Галустян снялся после резкого похудения на 14 килограммов

Актер и юморист Михаил Галустян поделился фотографией после похудения на 14 килограммов. Снимок появился на странице звезды в социальной сети Instagram*.

«Что с тобой, Галустян?» — иронично подписал публикацию комик.

Многих поклонников знаменитости напугало резкое преображение артиста. Некоторые предположили, что в похудении артисту помог препарат «Оземпик».

«Когда худеют, тогда стареют, так что, Миша, давай в Карлсона обратно», «О боже. Так постарел, бедолага», «Что случилось с моим Кунг Фу Пандой?» — написали актеру в комментариях.

Однако другие пользователи позитивно оценили изменения во внешности звезды. Кто-то отметил сходство артиста с режиссером Константином Богомоловым.

«Отлично выглядит, бомба. Не постарел, а посвежел. Так держать», «Красавчик! Естественный процесс преображения из классного в прекрасного!», «Помолодел, глаз горит! Теперь можно амплуа поменять. Герой-любовник!», — поделились мнениями поклонники.

Ранее фанаты пришли в ужас от вида экстремально похудевшей певицы Кристины Агилеры. Они также предположили, что в этом ей помог препарат «Оземпик».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.