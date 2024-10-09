«Она как машина». Галустян назвал Бузову идеальным партнером

Соведущей комика Михаила Галустяна в последнем сезоне шоу «Звезды в джунглях» стала певица Ольга Бузова. В интервью «Газете.ru» артист похвалил коллегу за работоспособность и рассказал о ее роли в проекте.

Съемки прошли в Колумбии, где стояла невыносимая жара и высокая влажность. Галустян признался, что это стало серьезным испытанием не только для конкурсантов, но и для команды. Бузову артист назвал большим профессионалом за готовность много работать, несмотря ни на что.

«Я говорил про непростые условия и жару, так вот она вообще как машина! А ведь ей надо вставать на два часа раньше, чтобы сделать мейкап, одеться, привести себя в порядок. У нее все четко и слажено. Идеальный партнер на площадке», — сказал он.

Галустян любил шутить, комментировать испытания и подбадривать участников, а Бузова, по его словам, прекрасно справлялась с разрешением интриг и любовных треугольников. Комик сказал, что она стала главной по «тонким душевным темам».

Сама Бузова рассказала журналистам об экстремальном случае на съемках шоу «Новые звезды в Африке». По ее словам, тайфун снес палаточный лагерь.