Изнанка жизни Александра Розенбаума: поддержал СВО и не отвернулся от Макаревича

Александр Розенбаум успел попробовать себя в роли врача, барда, актера, депутата и предпринимателя. Последние годы прошли тяжело из-за болезни, отмены концертов и смерти подруги, но певец все равно не отказался от сцены. Интересные факты из его жизни собрал 360.ru.

Каким врачом работал Розенбаум Родители музыканта познакомились в Первом медицинском институте, отец учился на уролога, мать — на акушера-гинеколога. По распределению они уехали из Ленинграда в Зыряновск, обзавелись вторым сыном и через шесть лет вернулись.

Интересно С 2000 года Розенбаум вместе с Еленой Малышевой ведет церемонию вручения премии «Призвание» лучшим врачам России. С 2000 года Розенбаум вместе с Еленой Малышевой ведет церемонию вручения премии «Призвание» лучшим врачам России.

После школы в 1968 году Розенбаум тоже поступил в Первый медицинский институт, но на втором курсе вылетел за неуспеваемость и устроился санитаром. Через год восстановился, получил диплом врача-терапевта по специализации «анестезиология и реаниматология» и шесть лет проработал в бригаде скорой помощи на первой подстанции.

Фото: Mikhail Baranov/Russian Look / www.globallookpress.com

Первые песни Розенбаума

По возвращении в Ленинград семья поселилась в коммуналке на Невском проспекте по соседству с гитаристом-аккомпаниатором Ленконцерта Михаилом Минином, который сильно повлиял на увлечение мальчика музыкой. С пяти лет Саша играл на фортепиано в музыкальной школе, затем поступил на вечернее отделение джазового училища по классу аранжировки при Дворце культуры имени Кирова, с 16 лет сочинял собственные песни.

Учась в вузе, Розенбаум начал выступать в группе «Аргонавты» в качестве вокалиста, гитариста и клавишника. В 1980 году бросил медицину и целиком погрузился в творчество — присоединился к коллективам «Адмиралтейство», «Пульс», являлся музыкальным руководителем группы «Шестеро молодых». В октябре 1983 года вышел на сцену Дома культуры МВД имени Дзержинского, первую известность получил за одесский цикл «блатных песен» по мотивам «Одесских рассказов» Исаака Бабеля.

Фото: Dmitriy Purtov/Russian Look / www.globallookpress.com

Трансформация стиля Розенбаума

Поездки в Афганистан в 1980-х годах изменили стиль Розенбаума. Он перешел от блатной лирики к военной, песням о цыганах и казачестве. Хитами стали такие песни, как «Монолог пилота „Черного тюльпана“», «Караван» и «Дорога длиною в жизнь». В 1986 году его песню «В горах Афгани» включили в фильм «Боль и надежды Афганистана», создав первый клип. «Я ездил в Афганистан не поддерживать кого-то. Это была не Отечественная война. Я ездил туда лишь потому, что там находились мои сограждане, и я должен был быть рядом с ними в тяжелые для них моменты», — заявлял он.

В 1990 году выпустил первую книгу стихов и песен «Затяжной прыжок», затем издал еще 14 сборников. Через шесть лет получил первый «Золотой граммофон» за песню «Ау» и звание заслуженного артиста России. В разное время выступал в «Вечернем Урганте», участвовал в премии «Шансон года», становился членом жюри шоу «Три аккорда» и КВН.

Фото: Dmitriy Purtov/Russian Look / www.globallookpress.com

Как Розенбаум попал в политику

Большую политическую карьеру начал с участия в думских выборах 1995 года во главе «Блока Ивана Рыбкина». Депутатом стал лишь в 2003 году. В течение четырех лет входил в фракцию «Единой России» и занимал пост заместителя председателя комитета по культуре. Розенбаум вел активную общественную жизнь. В 2005 году подписал открытое письмо в поддержку приговора бывшему руководству «ЮКОСа», затем публично поддержал строительство «Охта-центра». В мае 2023-го заступился за режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук*, которых за пьесу «Финист Ясный Сокол» обвинили в оправдании терроризма и приговорили к шести годам колонии.

В 2021 году стал председателем Общественного совета при УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Занимал посты вице-президента и художественного руководителя концертного отдела общества «Великий город», председателя совета Фонда развития исторического наследия «Кронштадт».

Фото: РИА «Новости»

Отношение Розенбаума к СВО

Еще до событий февраля 2022 года украинские власти внесли Розенбаума в черный список как человека, представляющего угрозу национальной безопасности, затем ввели против него санкции. Певец поддержал самоопределение Донбасса, возвращение Крыма в состав России и заявил, что на Украине произошла «большая беда». Вместе с Олегом Газмановым и Юлией Чичериной собирал деньги на помощь Донецкой и Луганской народным республикам.

Вся отцовская генеалогия — она с Украины. Все свое детство и половину подросткового возраста я провел в Украине, в Винницкой области. Для меня Украина не иностранное государство, а часть родины. И Россия мой дом. Поэтому то, что происходит сегодня, — это колоссальная человеческая трагедия. Я понимаю причины. Я все наблюдаю с Беловежской пущи. Александр Розенбаум

В апреле 2022 года Розенбаум спел в Санкт-Петербурге перед ранеными военнослужащими, в мае назвал вооруженный конфликт тяжелейшей духовной травмой и колоссальной человеческой трагедией. В интервью Ксении Собчак он выдвинул свою кандидатуру на роль голубя мира — захотел выступить не только перед российскими, но и украинскими солдатами.

Почему Розенбаум лишился друзей

Позиция Розенбаума резко контрастировала с мнением некоторых из его друзей, например, Андрея Макаревича**. Солист группы «Машина времени» осудил проведение СВО и сбежал в Израиль. Теперь их разделяет большое расстояние. «Я никогда не позволю себе упрекать его в каком-то инакомыслии. Мы взрослые люди. Мы прожили жизнь. Я не считаю его предателем. Я бы так не сделал, но и не сделал, но у него есть свои мысли по этому поводу», — говорил Розенбаум.

Фото: Sergey Petrov/news.ru / www.globallookpress.com

В 2024 году бард потерял близкую подругу — диктора Центрального телевидения СССР Светлану Моргунову. Она умерла в возрасте 84 лет от остановки сердца вслед за сыном, скончавшимся от ковида. На церемонии прощания в храме Троицы Живоначальной при Институте Склифосовского в Москве Розенбаум сидел в первых рядах и не мог сдержать слез. Он назвал радиоведущую очень талантливой, чуткой и тактичной.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press / www.globallookpress.com

Личная жизнь Розенбаума

Первый блин в семейной жизни Розенбаума вышел комом. Он женился на однокурснице Татьяне, брак распался через пять месяцев — супруга просто собрала вещи и ушла. «Она была бесконечно мягким человеком, и ее жестокость по отношению ко мне была необъяснима. Я вынужденно дал согласие на развод — не сволочь же и не сопляк», — рассуждал он. В 1975 году певец женился на враче-рентгенологе Елене Савшинской. Через год у них родилась дочь Анна. Девочка много болела, поэтому супруги не решились на второго ребенка. Дочь выросла переводчицей, вышла замуж за бывшего пловца и бизнесмена из Израиля Тиберио Чаки и подарила отцу четырех внуков.

Розенбаум производит впечатление сильного и надежного мужчины, поэтому за ним увиваются поклонницы. Среди них — певица Надежда Бабкина, которой приходилось просить за коллегу в Минкультуры, устраивать гастроли в ФРГ и Афганистане.

Не все, конечно, мы говорим вслух. А когда-то у нас был не только творческий союз, но и нежное отношение друг к другу. <…> Ну и бабы вокруг него вьются. Так было всегда. Нежность и чувство к нему у меня, конечно, остались. Надежда Бабкина певица

С другой поклонницей Розенбауму пришлось судиться. Капитан третьего ранга Наталья Вострикова вызвалась помогать в организации концертов, затем стала слишком навязчивой, а после потребовала деньги за сохранность неких интимных фото. В январе 2017 года суд приговорил ее трем годам колонии за вымогательство. Женщина вышла по УДО и заявила журналистам, что ее подставили соперницы.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / www.globallookpress.com

На что живет Розенбаум

Розенбаум снялся в 12 фильмах. Среди них документалка Александра Стефановича о бардах, драма Станислава Говорухина «Не хлебом единым», сериал Светланы Музыченко «Лучшее лето нашей жизни».

Кроме того, артист занимается предпринимательством. В 1994 году стал совладельцем первого в России магазина Nike, а с 2003-го вместе с дочерью и зятем владеет петербургской сетью из шести пивных ресторанов «Толстый фраер». Бизнес пошел настолько хорошо, что Розенбаум решил выкупить под него часть здания Городской думы Санкт-Петербурга. Правда, были и проблемы. В 2024 году «Невский экологический оператор», отвечающий за вывоз мусора, подал на заведение в суд из-за долга в 386 тысяч рублей. Суд встал на сторону истца.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Чем болен Розенбаум

Во время гастролей в Красноярске в марте 2023 года Розенбаум почувствовал острую боль в ноге и обратился к врачу. Обследование показало тромб, певца экстренно положили в Красноярскую межрайонную клиническую больницу скорой помощи имени Карповича и провели операцию.

«Ситуация действительно была непростая. В БСМП вовремя оказали нужную помощь, операция прошла удачно», — рассказывал бывший губернатор Красноярского края, сенатор Александр Усс. Из-за проблем со здоровьем команде Розенбаума пришлось перенести концерт в Братске. Организаторы отменили выступления в Ярославле и других городах. В августе появились слухи о госпитализации Розенбаума в состоянии средней степени. Якобы из-за многолетнего курения развивалась двухсторонняя бронхопневмония. Певец все опроверг, но через несколько дней Сургутская филармония объявила об отмене его концерта 18 сентября. *Физлицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов. **Физлицо, выполняющее функции иноагента в России.