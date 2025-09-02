Сеть ресторанов Розенбаума выкупит часть здания петербургской гордумы
Сеть пивных ресторанов «Толстый фраер», совладельцем которой является музыкант Александр Розенбаум, приобретет часть здания городской думы Санкт-Петербурга. Компания долгое время арендовала это помещение и в итоге решила выкупить его. Об этом сообщило издание «Деловой Петербург».
По его информации, площадь недвижимости составляет 247 квадратных метров. Сеть ресторанов собралась воспользоваться правом на выкуп без торгов, помещение обойдется ей в 108,6 миллиона рублей.
Издание отметило, что здание, в котором находится пивной ресторан, является охраняемым памятником архитектуры.
Ранее в Сети появилась информация о госпитализации Розенбаума. В начале августа артиста доставили в больницу с кашлем и повышенной температурой. Врачи пришли к выводу, что у певца воспаление, и предупредили, что тот рискует потерять голос.
Продюсер Розенбаума Белла Купсина позже рассказала, что артист подхватил «какой-то вирус», но выздоровел.