Сеть ресторанов Розенбаума выкупит часть здания петербургской гордумы

Сеть пивных ресторанов «Толстый фраер», совладельцем которой является музыкант Александр Розенбаум, приобретет часть здания городской думы Санкт-Петербурга. Компания долгое время арендовала это помещение и в итоге решила выкупить его. Об этом сообщило издание «Деловой Петербург» .

По его информации, площадь недвижимости составляет 247 квадратных метров. Сеть ресторанов собралась воспользоваться правом на выкуп без торгов, помещение обойдется ей в 108,6 миллиона рублей.

Издание отметило, что здание, в котором находится пивной ресторан, является охраняемым памятником архитектуры.

Ранее в Сети появилась информация о госпитализации Розенбаума. В начале августа артиста доставили в больницу с кашлем и повышенной температурой. Врачи пришли к выводу, что у певца воспаление, и предупредили, что тот рискует потерять голос.

Продюсер Розенбаума Белла Купсина позже рассказала, что артист подхватил «какой-то вирус», но выздоровел.