Верховный суд оставил в силе приговор Петрийчук и Беркович

Верховный суд России отклонил жалобы защиты на приговор драматургу Светлане Петрийчук* и режиссеру Евгении Беркович* по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы «Финист ясный сокол». Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

«Приговор 2-го Западного окружного военного суда и апелляционное определение Апелляционного военного суда оставить без изменений», — сообщила судебная коллегия.

Таким образом, инстанция не удовлетворила кассационные жалобы стороны защиты. Осужденные участвовали в заседании по видеосвязи из колоний.

Пьеса «Финист ясный сокол» повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Постановка получила премию «Золотая маска». Осужденные отрицали свою вину по этому делу.

* Физлица, внесенные Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.