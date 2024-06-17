Стало известно, кто победил в восьмом сезоне шоу «Три аккорда»

В восьмом сезоне «Трех аккордов» победила Таисия Повалий

Фото: Freepik

Вышел заключительный выпуск шоу «Три аккорда» на Первом канале. За призовые места поборолись исполнители Жасмин, Анна Семенович, Сергей Войтенко и другие артисты.

В кресле членов жюри сидели Любовь Успенская, Ирина Апексимова, Михаил Шуфутинский и Александр Розенбаум. В финале вокалисты удивили судей своими возможностями. Каждый номер был не просто песней, но и маленьким спектаклем для зрителей.

Для вручения специальной награды от «Радио Шансон» на сцену вышел главный редактор станции Рустем Ахметшин. Золотую статуэтку дали Сергею Войтенко.

Лучшей в этом сезоне члены жюри посчитали Валерию Ланскую. Кроме того, знаменитость победила и в зрительском голосовании.

Однако победительницей «Трех аккордов» стала Таисия Повалий, которая набрала 204 балла. Одержать победу могла и Жасмин, однако Успенская раскритиковала ее выступление.

«Спасибо тебе за этот прекрасный сезон. Но сегодня не самое лучшее твое выступление, буду честна», — сказала она.

На это Жасмин ответила, что ее «последний аккорд будет очень ярким».

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