Врачи предупредили Розенбаума о риске потери голоса

Народный артист России Александр Розенбаум остается под наблюдением медиков после госпитализации. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным источника, 2 августа певца доставили в больницу с жалобами на кашель и повышенную температуру. Он до этого пытался лечиться самостоятельно, однако состояние не улучшилось. Врачи диагностировали у него воспаление.

Отмечается, что на фоне многолетнего курения у Розенбаума развилась эмфизема легких. Медики рекомендуют артисту отказаться от этой привычки, чтобы снизить риск осложнений, включая возможную потерю голоса.

В то же время продюсер певца Белла Купсина в комментарии 360.ru заявила, что у Розенбаума «какой-то вирус», он чувствует себя хорошо и собирается в отпуск.