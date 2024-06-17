Розенбаум проиграл суд из-за долгов за электричество

Александр Розенбаум проиграл суды коммунальщикам на 386 тысяч рублей

Фото: РИА «Новости»

Певец Александр Розенбаум проиграл судебный процесс с коммунальщиками на 386 тысяч рублей. Суд обязал композитора выплатить долги за сеть пивных в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, АО «Невский Экологический Оператор» подал несколько исков за неуплату счетов за энергоснабжение в сети питерских пивных ООО «Толстый фраер».

Сначала компания потребовала с Розенбаума 302 тысячи 281 рубль, а чуть позже подала иск на 84 тысячи 66 рублей. Арбитражный суд Петербурга принял решения в пользу истца.

Исполнитель имеет несколько ООО, которые относятся к сети пивных ресторанов. Розенбаум является основателем этих заведений. Первая пивная открылась в 2003 году. За это время в Северной столице появились шесть ресторанов.

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