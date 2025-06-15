Сегодня 05:30 Убежанты без патриотизма. Цыганова поставила на месте россиян-релокантов в Израиле Вика Цыганова: клеймившие Россию иноагенты не осудили Израиль за атаку на Иран 0 0 0 Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Израиль

Россия

Патриотизм

Иноагенты

Артисты

Пока Израиль наносит удары по городам Ирана, в соцсетях царит гробовое молчание от тех, кто раньше не упускал ни одной возможности осудить Россию. Известные беглецы — от Ивана Урганта до Андрея Макаревича* и Максима Галкина* — предпочли отмолчаться, когда их новая родина открыто вступила в военный конфликт. Певица Вика Цыганова в своем Telegram-канале публично обратилась к убежавшим: где ваши пацифистские лозунги теперь?

Как быстро меняются принципы Вспомнила Цыганова и старые высказывания артистов. Ургант с началом спецоперации в России публиковал траурные картинки, а Макаревич* открыто признавался, что не может жить на родине, ибо «там воняет». Вот только в Израиле, как оказалось, и пахнет иначе, и молчать о бомбежках Ирана уже безопаснее для репутации.

Фото: РИА «Новости»

Егор Бортник (Лева «Би-2»)*, финансировавший ВСУ, сейчас тоже почему-то не спешит назначать благотворительные концерты для поддержки иранцев, добавила певица. Когда «борцы за мир» боятся сказать правду Максим Галкин** раньше гордо обещал сдавать кровь для израильских военных и кормить мобилизованных. Пока никаких слов поддержки ЦАХАЛ от него не услышали.

Фото: РИА «Новости»

Да и Слепаков*, напомнила Цыганова, с удовольствием сочинял антироссийские песни — но теперь, когда Израиль наносит удары по Тегерану, остросоциальные куплеты предпочитает придерживать. Визитка убежантов Позицию Цыгановой поддержала Яна Поплавская. Она высмеяла беглецов, которые теперь снова вынуждены задуматься, куда бы перебраться дальше. Пока Израиль мобилизует десятки тысяч резервистов, а с полок магазинов исчезают продукты, бывшие российские артисты лихорадочно ищут причины, чтобы не попасть под раздачу, сочла актриса. По ее мнению, все релоканты быстро нашли себе оправдания: возраст, отсутствие службы в армии, лишь бы не идти на войну.

Фото: РИА «Новости»

Россия вас не ждет В заключение Цыганова потребовала не пускать в Россию сбежавших иноагентов. По ее мнению, предательству прощения нет. Страна не должна больше открывать двери для артистов, готовых критиковать только свою Родину, полагает певица. * признан в России иностранным агентом