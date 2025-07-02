Сегодня 13:42 Кольская сверхглубокая. Как ученые СССР постучали в ворота ада 0 0 0 Фото: Башня над местом бурения сверхглубокой скважины, 1981 год. Семин / РИА «Новости» Интересное

СССР

Фильмы

Ученые

История

Наука

Мурманская область

Кольская сверхглубокая скважина — один из самых загадочных артефактов советской эпохи. Она уходит под землю более чем на 12 километров, по слухам, геологи дотянулись до самих адских врат и даже выпустили одного демона. Все, что об этом известно, собрал 360.ru.

Как появилась Кольская сверхглубокая В 60-х годах прошлого века в Советском Союзе решили создать систему сверхглубоких (то есть глубже семи километров) скважин. Причем одна из них, третья по счету (получила код СГ-3), была нужна в чисто научных целях — для изучения глубинных слоев Земли, строения коры и мантии планеты. Бурить решили на Кольском полуострове в Мурманской области. Там ледники, ветер и вода снесли верхний слой пород, который тянется обычно на 5-10 километров. И практически под ногами оказались древние, отметившие по миллиарду лет породы. Притом что нашей планете четыре с половиной миллиарда лет.

Интересно Людям всегда была интересна начинка Земли, так что разнообразные ямы периодически копали во все времена. В XIII веке китайцы дорылись до глубины 1200 метров. В 30-х годах XX века европейцы зарылись в землю на три километра, в конце 50-х — до семи. Американцы ставили амбициозную задачу добраться до мантии планеты, но деньги кончились почти на старте. Людям всегда была интересна начинка Земли, так что разнообразные ямы периодически копали во все времена. В XIII веке китайцы дорылись до глубины 1200 метров. В 30-х годах XX века европейцы зарылись в землю на три километра, в конце 50-х — до семи. Американцы ставили амбициозную задачу добраться до мантии планеты, но деньги кончились почти на старте.

Кольская геологоразведочная экспедиция сверхглубокого бурения под руководством Давида Губермана выбрала место. Так, в 15 километрах к востоку от поселка Никель появилась Кольская экспериментальная опорная сверхглубокая скважина. Первое бурение стартовало 24 мая 1970 года, в год 100-летия Владимира Ленина.

Научные открытия на Кольской сверхглубокой Бурение было нелегким: буровую колонну периодически заклинивало породой, так что приходилось продолжать работы с небольшим отклонением. Из-за этого структура скважины напоминает крону дерева со множеством ответвлений. Однако уже летом 1979 года Кольская сверхглубокая побила рекорд в 9583 метра, ранее принадлежавший американцам. Ученые раз за разом доставали с глубины керны — цилиндрические пробы грунта. Так удалось получить немало данных о становлении Земли и истории планеты. Выяснилось, что многие предположения о составе и структуре земной коры были ошибочными. На большой глубине породы буквально пронизаны порами и трещинами, по которым даже на глубине девяти километров циркулирует вода.

Фото: Образцы породы с разных глубин. Алексей Варфоломеев / РИА «Новости»

Еще ученые узнали, что жизнь есть даже на невероятных глубинах: в скважине заметили экстремофильные бактерии. Исследователи и раньше знали, что они растут в подобных условиях, но такая вездесущность стала неожиданностью. Есть даже теория, что масса микроорганизмов, обитающих под землей, больше массы всех наземных живых существ. Кстати, Земля оказалась горячее, чем считали. На глубине пяти километров температура превышала 70 градусов Цельсия, на семи была свыше 120, а на 12 — плюс 220. А вот рассказы, будто лунный грунт по составу почти полностью соответствует породам, которые извлекли из Кольской сверхглубокой, — абсолютное вранье.

Фото: Специалисты-буровики на пульте управления Кольской сверхглубокой скважины. Семин / РИА «Новости»

Почему закрыли Кольскую сверхглубокую скважину Скважину забросили к началу 90-х — страну лихорадило, денег на содержание научных штудий не было. Официально бурение остановили в 1992 году, а там и почти полностью прекратили финансирование. В новом, XXI веке на Кольской по штатному расписанию числилось 20 человек, хотя обычно работали примерно 500 сотрудников.

Интересно Глубина Кольской экспериментальной опорной сверхглубокой скважины — 12 262 метра. Для сравнения: высочайшая вершина Земли — Джомолунгма, или Эверест, — высотой чуть больше 8848 метров. Глубина Кольской экспериментальной опорной сверхглубокой скважины — 12 262 метра. Для сравнения: высочайшая вершина Земли — Джомолунгма, или Эверест, — высотой чуть больше 8848 метров.

Наконец, в 2008 году глава управления Росимущества по Мурманской области принял решение ликвидировать научно-производственный центр при скважине «ввиду нерентабельности». За несколько месяцев оборудование и линия электропередачи были демонтированы. Остальное разворовали мародеры и охотники за металлами.

Фото: Измерительные приборы, контролирующие нагрузки при спуске и подъеме. Алексей Варфоломеев / РИА «Новости»

Самую глубокую вертикальную скважину в мире, что подтверждает сертификат Книги рекордов Гиннесса, законсервировали. Постепенно СГ-3 разрушается. Ученые все еще мечтают, что однажды ее снова запустят. Вот только на восстановление работы нужно как минимум 100 миллионов рублей. Зато к обрушивающимся строениям придумали возить туристов. В среднем тур из Мурманска на внедорожниках стоит от 20 тысяч рублей за небольшую группу, в пути — три часа в одну сторону. Плюс атмосферные пейзажи и мистические истории от гидов, которые с охотой продают рассказы о колодце в преисподнюю и криках из ада.

Фото: Кольский полуостров. George Zakharchuk / www.globallookpress.com

Легенды Кольской сверхглубокой: звуки из ада Однажды газеты разразились сенсацией: некий геолог Дмитрий Аззаков рассказал, как с глубины более 12 километров вылетела «ужасающая тварь с огромными конечностями», стремительно поднялась высоко в небо и исчезла из виду. Спустив микрофон, ученые услышали «кричащий человеческий голос, в котором звучала боль». Геолог подчеркивал, что никаких помех не зафиксировали, оборудование в порядке. А вопли и стоны издавали словно миллионы людей, хором и по отдельности. Звуки записали на магнитофонную ленту. Так как все, даже коммунисты и атеисты, знают, кто под землей может орать дурниной, стало понятно: буры дошли до адских врат. Стартовавшая в небо живность была, скорее всего, демоном. Не зря же скважину перестали рыть на 13-м километре!

Фото: Подъем 12-километрового бура, Кольская сверхглубокая скважина. А. Варфоломеев / РИА «Новости»

Такой историей финская газета «Амменусастия» в 1989 году решила отметить национальный день дурака. Выдумку тут же растиражировали в англоязычной прессе. В 1991-м утка долетела и до умирающего СССР. В центр у скважины на полном серьезе стали звонить партийные бонзы, чтобы уточнить, действительно ли советская наука прорвалась в ад. Небольшое расследование быстро выяснило, откуда у сенсации растут ноги, но слухи было уже не остановить. Да что там, руководителя проекта, академика Губермана, до сих пор расспрашивают. И тем сильно нервируют. Изобретение интернета помогло ознакомиться с этой сказкой всему миру. Ее поддерживают и многие из туристов, навестившие законсервированную скважину. Они любят рассказывать о мистических ощущениях, которые испытали в этом месте. Особенно чуткие даже слышат некие адские отзвуки.

Фото: Буры для бурения скважин. Алексей Варфоломеев / РИА «Новости»

Фильмы о Кольской сверхглубокой скважине Разумеется, киношники не прошли мимо таких фантазий, хотя мирового блокбастера ни у кого не получилось. В 2009-м совместную картину сняли США, Великобритания и Венгрия. В главной роли — Горец всех времен и народов Эдриан Пол, который разыскивает группу пропавших ученых, раскопавших в пустыне что-то не то. Датский режиссер Ларс фон Триер в 2018 году выпустил «Дом, который построил Джек», там в финальной части показал кинохронику с Кольской сверхглубокой. Правда, название ее не упомянули. Просто показали как «пример попытки Советского Союза пробуриться в ад».

Фото: Кольская сверхглубокая скважина, 1984 год. А. Варфоломеев / РИА «Новости»

Отечественное кино вышло в 2020 году. Фантастический фильм ужасов «Кольская сверхглубокая» рассказал об ученых и спецназе, которые отправились под землю, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире. Там, «во глубине сибирских руд», сидело неизвестное существо. Оно захватило тела людей и теперь желает выбраться на поверхность. Столь «оригинальную» историю зрители оценили по достоинству: фильм с треском провалился в прокате. Из 125 миллионов рублей бюджета создатели отбили лишь около 40 миллионов. Рейтинг у фильма соответствующе низкий, большинство критиков без сожаления разнесли эту поделку.