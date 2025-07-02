Слава Нострадамуса. Как обычный аптекарь стал предсказателем
Ровно 459 лет назад, 2 июля 1566 года, скончался Нострадамус — известный средневековый предсказатель, астролог, аптекарь и медик. Пусть только одно его пророчество можно считать исполнившимся, слава этого человека сравнима с Леонардо да Винчи и Франсуа Рабле. В чем причина такого ажиотажа — в материале 360.ru.
Биография Нострадамуса
Мишель де Нотрдам родился 14 декабря 1503 года в маленьком городе Сен-Реми-де-Прованс на юге Франции. Семье пришлось спешно туда перебраться из-за гонений на евреев, пусть даже и крещеных. Существует легенда, что с раннего детства мальчик жил с прадедом по матери, лекарем Жаном де Сен-Реми. Тот якобы учил внука латыни, греческому, ивриту, математике и астрологии.
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Справив 14-летие, парень отправился на учебу в Авиньонский университет, чтобы стать бакалавром искусств. Жить студента пристроили к тете Маргарите. Ее муж работал красильщиком, и юный Нострадамус помогал ему составлять красители. А в те времена это считали практически равносильным занятию алхимией.
Память у Нотрдама была отличная, характер веселый — словом, душа компании. Прилежно учился грамматике, риторике и логике, геометрии, арифметике, музыке и астрологии. Последняя давалась особенно хорошо, и он часто рассказывал однокашникам о природе падающих звезд и прочих почти волшебных для них штуках.
Вот только уже на втором курсе обучение закончилось: в городе разразилась чума. Вчерашний студент решил самостоятельно освоить профессию врача и найти способ лечения страшной болезни. А пока ему пришлось думать о заработке, так что Нотрдам устроился в аптеку — в те годы для этого не нужно было специальное образование.
Работа затянулась на восемь лет. Молодой человек исследовал растительные лекарственные средства, готовил снадобья и даже в 1529 году поступил в Университет Монпелье, чтобы получить докторскую степень по медицине. Однако скоро его отчислили: условия игры не позволяли слушать лекции аптекарям, к тому же Нотрдам «клеветал на врачей».
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Есть фантазии, что приказ об исключении тут же отозвали или Нотрдам через пару лет снова поступил в университет, окончил его и прославился созданием «розовой пилюли», защищающей от чумы. Никаких документальных подтверждений таким чудесам не сохранилось. Скорее всего, аптекарь самочинно стал называться доктором и подписываться на латинский манер: Nostradamus.
На почве медицины и фармацевтики новоявленный Нострадамус подружился с философом, филологом, естествоиспытателем, поэтом и астрологом Юлием Цезарем Скалигером. Тот пригласил нового знакомца поработать к себе в Ажен, всячески опекал и, говорят, даже женил на подходящей девице, некой Генриетте д’Анкос.
Но скоро у Нострадамуса пошла череда неудач: от чумы погибли жена, дочь и сын (чудесные розовые таблетки отчего-то не помогли). Критика криво отлитой статуи Богоматери вызвала интерес инквизиции. Затем пришлось уезжать из Ажена — по неизвестной причине рассорился со Скалигером, а тот влепил ему напоследок несколько ядовитых антисемитских эпиграмм.
Постранствовав пару лет в Италии и Германии, в 1544 году вернулся во Францию. Трудился врачом, боролся с чумой, создавал новые лекарства, о которых нынче ходят легенды, как о волшебной панацее. Вот только те рецепты самозванного доктора, что дошли до нашего времени, не выходят за рамки традиционной медицины XVI века.
Пророк на сцене
Осенью 1547 года Нотрдам женился на богатой вдове Анне Понсард Жемелье и вскоре на два года отправился путешествовать по Италии. По пути он проникся алхимией растений и увлекся целебными джемами, о которых позднее даже опубликовал специальный трактат. Но еще больше «доктору» понравился оккультизм.
В 1550-м он издал свой первый альманах — сборник астрологических предсказаний на год, включающий календарь и другую информацию с многочисленными опечатками и ошибками в расчетах. Так что из практикующих астрологов того времени над Нострадамусом (а он впервые подписал свою печатную работу этим именем) не посмеялся только ленивый.
Через пять лет в Лионе были опубликованы еще два труда. В одном трактате автор учил варить полезные джемы, засахаривать лимоны и апельсины, готовить айву для густого желе — котиньяка, леденцы, сиропы, засахаренные груши и пирог массапан, ныне более известный как обыкновенный марципан.
Вторым изданием стало «Центурии», или «Столетия». Сборник содержал 353 четверостишия (катрена) с предсказаниями на французском языке без конкретных дат. Такие сочинения и сегодня пользуются большой популярностью, что уж говорить о средних веках. Окрыленный успехом, Нострадамус начал печатать подобные книги ежегодно.
Всего вышло не менее одиннадцати годовых календарей, в которые вошло свыше 6300 пророчеств. Господа побогаче начали заказывать у автора гороскопы, с которыми он, кстати, справлялся из рук вон плохо — расчеты давались ему по-прежнему тяжело. Спрашивали и «психические» советы, что в те времена могло значить как толкование снов, так и выяснение тайны потравы луга.
Кстати, дальнейшие свои стихи Нострадамус начал шифровать: окрестные религиозные деятели стали пристально следить за деятельностью новоявленного предсказателя. Он по-прежнему не вносил конкретики в даты, использовал специальные метафоры и смешивал языки — теперь одно четверостишие могло содержать слова на греческом, итальянском, латыни и провансальском.
Для гарантии безопасности Нострадамус поехал проветриться в Италию, кормясь профессией врача. Оттуда попытался добиться аудиенции у короля Франции Генриха II, дабы открыть ему будущее, но монарх погиб на турнире — это провидец как-то проглядел. Екатерина Медичи планировала дать пророку должность королевского медика и астролога, но тоже не успела.
Прорицатель долгое время мучился подагрой, а тут болезнь сильно обострилась. Вернувшись домой в Салон-де-Прованс, он вызвал адвоката и завещал все, что имел, плюс 3444 кроны (около 300 тысяч долларов США на сегодня), жене. Ей же наказал снова выйти замуж, а детей одарить позже: сыновей — в их 25-летие, дочерей — перед браком.
Секретарю Нострадамус заявил: «Вы не найдете меня живым на рассвете». Это было в кои-то веки полновесное и четкое пророчество. К тому же сбывшееся: 2 июля 1566 года прорицателя обнаружили мертвым, он лежал на полу рядом со своей кроватью. Похороны состоялись в местной францисканской часовне.
Во время Французской революции, в 1793 году, могилу осквернили санкюлоты — бедняки-революционеры. Неизвестно, что им пригрезилось, но они вырыли кости Нотрдама и разбросали их по округе. Говорят, один особенно отчаянный марселец даже пил вино из черепа прорицателя.
Когда вандалы ушли, останки, которые удалось собрать, перезахоронили в церкви Сен-Лоран. Эпитафия гласила: «Здесь покоятся кости знаменитого Мишеля Нострадамуса, единственного из всех смертных, который оказался достоин запечатлеть своим почти божественным пером, благодаря влиянию звезд, будущие события всего мира».
Посмертная слава Нострадамуса: книга предсказаний и толкования
Смерть только упрочила славу провидца. Этому способствовал едва ли документальный труд его сына Сезара де Нотрдама «Хроники Прованса», а также усилия Жана-Эме де Шавиньи, ученика и первого комментатора предсказателя.
Кстати, о комментаторах и толкователях — их у Нострадамуса скоро появилось пруд пруди. Что только ни городили о его центуриях и катренах, ведь поле для деятельности выдалось обширным: ничего толком не понятно. Вот один из примеров подстрочного перевода:
Молодой лев одолеет старого
на ратном поле в единственном поединке
в золотой клетке, его глаза вырвут
два класса одного, а затем умрут жестокой смертью.
Считается, что именно тут пророк предвидел смерть Генриха II (хотя мы-то знаем, что это совсем не так). К тому же в Средневековье процесс печати несколько отличался от нынешнего: правки могли вносить все, от издателя до наборщика, иногда даже не специально. Потому разные издания грешат отличиями в и без того туманных стихах.
Однако именно такая неясность и обеспечила популярность стихов Нострадамуса: его начали переводить кто во что горазд (напоминаю, что он писал на нескольких языках) и издавать за рубежом, где местные эксперты делали свои выводы — снежный ком рос, рос и докатился до наших дней. Чего только ни приписали средневековому французскому аптекарю!
Провидец якобы предсказал Великий пожар в Лондоне, Французскую революцию, явление Наполеона и Гитлера, обе мировые войны и ядерную бомбу, высадку людей на Луну, гибель принцессы Дианы, Чернобыльскую катастрофу, перестройку и развал СССР, теракт 11 сентября 2001 года в США… Не исключено, что и президентство Дональда Трампа вошло в список.
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Притянуть практически любое четверостишие прорицателя к заданным событиям довольно легко — он редко опускался до конкретики. При этом одна явная ценность в сочинениях Нострадамуса точно есть: они сохранили уникальное смысловое пространство средневековой Франции, а также идеи мистики и эсхатологии того времени.
Но любителям чуда этого мало. Поэтому откровения всевозможных старцев, контактеров с внеземным разумом, провидцев и экстрасенсов до сих пор пользуются огромной популярностью, в отличие от уроков физики и логики. И мало того, приносят огромный доход ловкачам, обирающим до нитки доверчивых простофиль.