Сегодня 14:25 Слава Нострадамуса. Как обычный аптекарь стал предсказателем 0 0 0 Фото: Мишель Нострадамус / Публичное достояние Интересное

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Ровно 459 лет назад, 2 июля 1566 года, скончался Нострадамус — известный средневековый предсказатель, астролог, аптекарь и медик. Пусть только одно его пророчество можно считать исполнившимся, слава этого человека сравнима с Леонардо да Винчи и Франсуа Рабле. В чем причина такого ажиотажа — в материале 360.ru.

Биография Нострадамуса Мишель де Нотрдам родился 14 декабря 1503 года в маленьком городе Сен-Реми-де-Прованс на юге Франции. Семье пришлось спешно туда перебраться из-за гонений на евреев, пусть даже и крещеных. Существует легенда, что с раннего детства мальчик жил с прадедом по матери, лекарем Жаном де Сен-Реми. Тот якобы учил внука латыни, греческому, ивриту, математике и астрологии.

Интересно В 1455-м еврей Ги де Газоне перешел в католичество, взял имя Пьер де Нотрдам. Затем отрекся от своей жены, которая осталась верной иудаизму, и вступил в брак с Бланш де Сент-Мари. Богатые и образованные родственники невесты щедро одарили молодоженов и помогли зятю, торговцу зерном и переписчику, стать нотариусом. По разным данным, в семье родилось не то шестеро, не то 18 детей. Старшим из них был Жом де Газоне, в крещении — де Нотрдам, отец Мишеля. В 1455-м еврей Ги де Газоне перешел в католичество, взял имя Пьер де Нотрдам. Затем отрекся от своей жены, которая осталась верной иудаизму, и вступил в брак с Бланш де Сент-Мари. Богатые и образованные родственники невесты щедро одарили молодоженов и помогли зятю, торговцу зерном и переписчику, стать нотариусом. По разным данным, в семье родилось не то шестеро, не то 18 детей. Старшим из них был Жом де Газоне, в крещении — де Нотрдам, отец Мишеля.

Справив 14-летие, парень отправился на учебу в Авиньонский университет, чтобы стать бакалавром искусств. Жить студента пристроили к тете Маргарите. Ее муж работал красильщиком, и юный Нострадамус помогал ему составлять красители. А в те времена это считали практически равносильным занятию алхимией. Память у Нотрдама была отличная, характер веселый — словом, душа компании. Прилежно учился грамматике, риторике и логике, геометрии, арифметике, музыке и астрологии. Последняя давалась особенно хорошо, и он часто рассказывал однокашникам о природе падающих звезд и прочих почти волшебных для них штуках.

Фото: «Алхимик», гравюра Филиппа Галле по рисунку Питера Брейгеля Старшего / Публичное достояние

Вот только уже на втором курсе обучение закончилось: в городе разразилась чума. Вчерашний студент решил самостоятельно освоить профессию врача и найти способ лечения страшной болезни. А пока ему пришлось думать о заработке, так что Нотрдам устроился в аптеку — в те годы для этого не нужно было специальное образование. Работа затянулась на восемь лет. Молодой человек исследовал растительные лекарственные средства, готовил снадобья и даже в 1529 году поступил в Университет Монпелье, чтобы получить докторскую степень по медицине. Однако скоро его отчислили: условия игры не позволяли слушать лекции аптекарям, к тому же Нотрдам «клеветал на врачей».

Интересно Документ об отчислении все еще хранится в библиотеке факультета. Мишеля Нотрдама исключил из университета студенческий прокурор Гийом Ронделе. В будущем он станет не только известным врачом, зоологом и естествоиспытателем, но и создателем ихтиологии. А еще другом коллеги-медика Франсуа Рабле, который известен всему миру как автор «Гаргантюа и Пантагрюэля». Документ об отчислении все еще хранится в библиотеке факультета. Мишеля Нотрдама исключил из университета студенческий прокурор Гийом Ронделе. В будущем он станет не только известным врачом, зоологом и естествоиспытателем, но и создателем ихтиологии. А еще другом коллеги-медика Франсуа Рабле, который известен всему миру как автор «Гаргантюа и Пантагрюэля».

Фото: Гийом Ронделе / Публичное достояние

Есть фантазии, что приказ об исключении тут же отозвали или Нотрдам через пару лет снова поступил в университет, окончил его и прославился созданием «розовой пилюли», защищающей от чумы. Никаких документальных подтверждений таким чудесам не сохранилось. Скорее всего, аптекарь самочинно стал называться доктором и подписываться на латинский манер: Nostradamus. На почве медицины и фармацевтики новоявленный Нострадамус подружился с философом, филологом, естествоиспытателем, поэтом и астрологом Юлием Цезарем Скалигером. Тот пригласил нового знакомца поработать к себе в Ажен, всячески опекал и, говорят, даже женил на подходящей девице, некой Генриетте д’Анкос.

Фото: Юлий Цезарь Скалигер / Публичное достояние

Но скоро у Нострадамуса пошла череда неудач: от чумы погибли жена, дочь и сын (чудесные розовые таблетки отчего-то не помогли). Критика криво отлитой статуи Богоматери вызвала интерес инквизиции. Затем пришлось уезжать из Ажена — по неизвестной причине рассорился со Скалигером, а тот влепил ему напоследок несколько ядовитых антисемитских эпиграмм. Постранствовав пару лет в Италии и Германии, в 1544 году вернулся во Францию. Трудился врачом, боролся с чумой, создавал новые лекарства, о которых нынче ходят легенды, как о волшебной панацее. Вот только те рецепты самозванного доктора, что дошли до нашего времени, не выходят за рамки традиционной медицины XVI века.

Фото: Фонтан Нострадамуса в Сен-Реми-де-Прованс. GTW / www.globallookpress.com

Пророк на сцене Осенью 1547 года Нотрдам женился на богатой вдове Анне Понсард Жемелье и вскоре на два года отправился путешествовать по Италии. По пути он проникся алхимией растений и увлекся целебными джемами, о которых позднее даже опубликовал специальный трактат. Но еще больше «доктору» понравился оккультизм. В 1550-м он издал свой первый альманах — сборник астрологических предсказаний на год, включающий календарь и другую информацию с многочисленными опечатками и ошибками в расчетах. Так что из практикующих астрологов того времени над Нострадамусом (а он впервые подписал свою печатную работу этим именем) не посмеялся только ленивый. Через пять лет в Лионе были опубликованы еще два труда. В одном трактате автор учил варить полезные джемы, засахаривать лимоны и апельсины, готовить айву для густого желе — котиньяка, леденцы, сиропы, засахаренные груши и пирог массапан, ныне более известный как обыкновенный марципан.

Фото: «Правдивый и замечательный портрет знаменитого Мишеля Нострадамуса, знаменитого астролога» / Публичное достояние

Вторым изданием стало «Центурии», или «Столетия». Сборник содержал 353 четверостишия (катрена) с предсказаниями на французском языке без конкретных дат. Такие сочинения и сегодня пользуются большой популярностью, что уж говорить о средних веках. Окрыленный успехом, Нострадамус начал печатать подобные книги ежегодно. Всего вышло не менее одиннадцати годовых календарей, в которые вошло свыше 6300 пророчеств. Господа побогаче начали заказывать у автора гороскопы, с которыми он, кстати, справлялся из рук вон плохо — расчеты давались ему по-прежнему тяжело. Спрашивали и «психические» советы, что в те времена могло значить как толкование снов, так и выяснение тайны потравы луга. Кстати, дальнейшие свои стихи Нострадамус начал шифровать: окрестные религиозные деятели стали пристально следить за деятельностью новоявленного предсказателя. Он по-прежнему не вносил конкретики в даты, использовал специальные метафоры и смешивал языки — теперь одно четверостишие могло содержать слова на греческом, итальянском, латыни и провансальском.

Фото: Портрет Нострадамуса в книге. Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com

Для гарантии безопасности Нострадамус поехал проветриться в Италию, кормясь профессией врача. Оттуда попытался добиться аудиенции у короля Франции Генриха II, дабы открыть ему будущее, но монарх погиб на турнире — это провидец как-то проглядел. Екатерина Медичи планировала дать пророку должность королевского медика и астролога, но тоже не успела. Прорицатель долгое время мучился подагрой, а тут болезнь сильно обострилась. Вернувшись домой в Салон-де-Прованс, он вызвал адвоката и завещал все, что имел, плюс 3444 кроны (около 300 тысяч долларов США на сегодня), жене. Ей же наказал снова выйти замуж, а детей одарить позже: сыновей — в их 25-летие, дочерей — перед браком.

Фото: Мишель Нострадамус / Публичное достояние

Секретарю Нострадамус заявил: «Вы не найдете меня живым на рассвете». Это было в кои-то веки полновесное и четкое пророчество. К тому же сбывшееся: 2 июля 1566 года прорицателя обнаружили мертвым, он лежал на полу рядом со своей кроватью. Похороны состоялись в местной францисканской часовне. Во время Французской революции, в 1793 году, могилу осквернили санкюлоты — бедняки-революционеры. Неизвестно, что им пригрезилось, но они вырыли кости Нотрдама и разбросали их по округе. Говорят, один особенно отчаянный марселец даже пил вино из черепа прорицателя. Когда вандалы ушли, останки, которые удалось собрать, перезахоронили в церкви Сен-Лоран. Эпитафия гласила: «Здесь покоятся кости знаменитого Мишеля Нострадамуса, единственного из всех смертных, который оказался достоин запечатлеть своим почти божественным пером, благодаря влиянию звезд, будущие события всего мира».

Фото: Мишель Нострадамус, гравюра на меди XVII века. Global Look Press / www.globallookpress.com

Посмертная слава Нострадамуса: книга предсказаний и толкования Смерть только упрочила славу провидца. Этому способствовал едва ли документальный труд его сына Сезара де Нотрдама «Хроники Прованса», а также усилия Жана-Эме де Шавиньи, ученика и первого комментатора предсказателя. Кстати, о комментаторах и толкователях — их у Нострадамуса скоро появилось пруд пруди. Что только ни городили о его центуриях и катренах, ведь поле для деятельности выдалось обширным: ничего толком не понятно. Вот один из примеров подстрочного перевода: Молодой лев одолеет старого

на ратном поле в единственном поединке

в золотой клетке, его глаза вырвут

два класса одного, а затем умрут жестокой смертью.

Фото: Центурия I, катрен 1 Лионского издания 1555 года / Публичное достояние

Считается, что именно тут пророк предвидел смерть Генриха II (хотя мы-то знаем, что это совсем не так). К тому же в Средневековье процесс печати несколько отличался от нынешнего: правки могли вносить все, от издателя до наборщика, иногда даже не специально. Потому разные издания грешат отличиями в и без того туманных стихах. Однако именно такая неясность и обеспечила популярность стихов Нострадамуса: его начали переводить кто во что горазд (напоминаю, что он писал на нескольких языках) и издавать за рубежом, где местные эксперты делали свои выводы — снежный ком рос, рос и докатился до наших дней. Чего только ни приписали средневековому французскому аптекарю! Провидец якобы предсказал Великий пожар в Лондоне, Французскую революцию, явление Наполеона и Гитлера, обе мировые войны и ядерную бомбу, высадку людей на Луну, гибель принцессы Дианы, Чернобыльскую катастрофу, перестройку и развал СССР, теракт 11 сентября 2001 года в США… Не исключено, что и президентство Дональда Трампа вошло в список.

Интересно Средневековые шарлатаны убеждали народ в том, что существует противовес философского камня — камень глупости. Якобы можно поумнеть, удалив его с головы. Обеспеченных дураков всегда хватало, так что за «операцию» брали большие деньги. Вполне возможно, что в последнее время этот камень засел в огромном количестве голов. Средневековые шарлатаны убеждали народ в том, что существует противовес философского камня — камень глупости. Якобы можно поумнеть, удалив его с головы. Обеспеченных дураков всегда хватало, так что за «операцию» брали большие деньги. Вполне возможно, что в последнее время этот камень засел в огромном количестве голов.

Притянуть практически любое четверостишие прорицателя к заданным событиям довольно легко — он редко опускался до конкретики. При этом одна явная ценность в сочинениях Нострадамуса точно есть: они сохранили уникальное смысловое пространство средневековой Франции, а также идеи мистики и эсхатологии того времени.

Фото: «Извлечение камня глупости», Иероним Босх / Публичное достояние

Но любителям чуда этого мало. Поэтому откровения всевозможных старцев, контактеров с внеземным разумом, провидцев и экстрасенсов до сих пор пользуются огромной популярностью, в отличие от уроков физики и логики. И мало того, приносят огромный доход ловкачам, обирающим до нитки доверчивых простофиль.