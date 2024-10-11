Год семьи оказался богат на разводы. Какие звездные браки распались и что будет в 2025-м?
Объявленный Годом семьи в России 2024-й ознаменовался целой чередой громких разводов. Разорвать отношения решили Алсу и Ян Абрамов, Татьяна Ким и Владислав Бакальчук, Шаман и Елена Мартынова. И это далеко не весь список. А что если в происходящем виноваты звезды?
Какие пары развелись в 2024 году?
Нюша и Игорь Сивов
В конце мае стало известно о разводе певицы Нюши и бизнесмена Игоря Сивова. Они были в браке семь лет и растят двоих общих детей. Позже артистка рассказала, что еще полтора года назад почувствовала, что в браке что-то пошло не так, и старалась сохранить его изо всех сил. Даже согласилась на свободные отношения.
«Важно не сдаваться при первых сложностях. Но если вы попробовали много чего, а ситуация не меняется, то это тоже о чем-то говорит», — отметила она в беседе с ведущей YouTube-канала FAMETIME Лаурой Джугелией.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов
Летом СМИ узнали о разрыве 52-летней Анны Нетребко и 47-летнего Юсифа Эйвазова после девяти лет семейной жизни. Журналисты строили предположения, что на это могло повлиять то, что Нетребко живет и работает в Вене, а Эйвазов — в Баку, и сохранить любовь на расстоянии не вышло.
По другой теории Анна не захотела заводить новых детей (у нее уже есть 15-летний сын от гражданского брака), а муж хотел наследников. Высказывались предположения и о трудностях финансового характера, мол, Нетребко надоело тянуть на себе семейный бюджет.
Но тут надо отметить, что у Эйвазова все не так плохо, как решили приверженцы этой версии, — с 2023 года он занимает пост директора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, а также остается востребованным певцом.
Алсу и Ян Абрамов
В августе после 18 лет брака официально развелись Алсу и Ян Абрамов. Адвокат Александр Добровинский тогда заявил «Газете.Ru» о некоем вскрывшемся «обстоятельстве», из-за которого пара больше не могла быть вместе. Две дочери и сын будут жить с матерью.
Татьяна Ким и Владислав Бакальчук
В том же месяце одной из главных новостей в инфополе стал развод основательницы и владелицы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук (не так давно она вернула себе девичью фамилию Ким) и ее мужа Владислава.
Последний после этого внезапно стал вести себя максимально публично, раздавал интервью, в которых рассказывал о бизнесе и отношениях с женой. У пары есть семеро детей.
Валерия и Артем Чекалины
В середине августа документ о расторжении брака опубликовала у себя в соцсетях блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина).
С мужем Артемом за 11 лет семейной жизни они успели завели троих детей и попасть под два (на тот момент) уголовных дела.
«Спасибо тебе за эти годы и детей. Теперь новая жизнь», — объявила Лерчек, пожелав экс-мужу «искреннего счастья».
Сейчас оба снова находятся под следствием по делу о выводе денег из страны с использованием подложных документов.
Сергей Шнуров и Ольга Абрамова
В сентябре общественность поразила новость об уже четвертом по счету разводе лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.
Об исковом заявлении его супруги, дочери уральского бизнесмена Ольги Абрамовой, узнал Telegram-канал Mash.
Они были вместе шесть лет. Шнуров представлял Абрамову как известную поэтессу. Разница в возрасте между супругами в 18 лет не помешала им завести двух детей.
Федор Бондарчук и Паулина Андреева
О том, что режиссер Федор Бондарчук расстался со своей женой Паулиной Андреевой, 25 сентября сообщил «Антиглянец». Источник Telegram-канала подчеркнул, что слухи о разводе супругов подтвердились.
«У пары давно назрели творческие разногласия, которые, видимо, в какой-то момент стали непримиримыми. В общем, Год семьи в разгаре», — добавил он.
Бондарчук и Андреева сыграли свадьбу в 2019 году. У них есть сын Иван. Сейчас ему три года.
В минувшую среду, 9 октября, kp.ru написала о том, что Паулина решила бросить мужа из-за его образа жизни. А тот, по словам инсайдера, до сих пор любит жену и хочет ее вернуть.
Шаман и Елена Мартынова
Буквально через несколько дней после новости о Шнурове о разводе со второй женой Еленой Мартыновой объявил певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов).
Его первой женой была учительница пения Марина Рощупкина. В 2014-м у них родилась дочь Варя, а в 2016-м они расстались. Во втором браке новых детей у певца не появилось.
«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — так артист объяснил в своем Telegram причину развода с женой.
Мартынова позже также заверила, что решение развестись было обоюдным и верным.
В чем причина череды разводов
Почему браки рушатся один за одним? Это просто совпадение или можно попытаться найти отгадку, обратившись к звездам? Ответы на эти вопросы 360.ru попробовал найти вместе с астрологом Лилией Любимовой.
«С точки зрения астрологии есть два момента. Во-первых, сейчас в целом довольно тревожный период, потому что очень мощная и сильная планета Плутон меняет знак с Козерога на Водолея и ходит туда-сюда в пограничье двух знаков. А Плутон отвечает в том числе за трансформацию, за изменения, за глобальные перемены, которые в духе „как раньше уже не будет“», — отметила специалист.
Помимо этого, продолжила Любимова, Плутон нередко «дает ситуации с разрывами, с уходами, с ненормальной ревностью». Так что в целом, по оценке астролога, все происходящее можно назвать закономерной историей.
«Помимо астрологических факторов, я, уже как психолог, считаю, что количество разводов всегда увеличивается в какие-то кризисные моменты, когда общая обстановка тоже непростая, что дает дополнительную нагрузку на нервную систему», — подчеркнула собеседница 360.ru.
И такое внешнее давление слабые союзы не выдерживают. Представьте: и так все сложно, а тут еще, как в песне у Владимира Семеновича Высоцкого: «Пришел домой, тут ты сидишь».
В 2025 году разводов будет больше? Прогноз астролога
В 2025 году разводов тоже будет очень много, потому что если Плутон больше отвечает за трансформации, то конкретно за разводы отвечает Уран, предупредила Лилия Любимова.
А последний, по словам астролога, будет выходить из спокойного домашнего знака Тельца в веселый и легкий на подъем знак Близнецов.
«И это тоже даст достаточно большую волну разводов, но уже в следующем году», — подчеркнула собеседница 360.ru.
Говоря о череде звездных разводов в 2024-м, специалист отринула предположение о связи происходящего и того, что этот год — високосный.
«Если бы была четкая корреляция между количеством разводов и високосным годом, то наверняка была бы и какая-то статистика. Мой многолетний опыт взаимодействия с людьми показывает, что над отношениями, безусловно, надо работать. И если люди хотят сохранить свой союз, никакая звездная погода им не помешает», — добавила она.
Вместе с тем, по ее оценке, порой цель совсем не оправдывает средства, и женщина, например, может цепляться за отношения, хотя там уже нечего сохранять. Тем не менее путь диалога есть всегда.
«Если люди хотят сохранить свой союз, ничто им не мешает конструктивно общаться, обмениваться информацией, не держать в себе какие-то вещи. Нормально садиться за стол переговоров и выяснять, разбирать взаимные накопленные претензии, потому что они бывают всегда», — выразила уверенность Любимова.
Но все же, по словам специалиста, звездная погода создает определенный фон, который влияет на состояние и настроение людей. Процесс смены планетарных циклов для наглядности она сравнила со сменой времен года.
«И мы прекрасно знаем, что осенью и зимой настроение гораздо хуже, чем весной и летом. И хоть ты лопни, а осенью и зимой больше простудных заболеваний, от которых не убежать. То же самое с планетарными циклами: когда планеты занимают какие-то определенные точки на небосклоне, это усиливает влияние внешнего фона, поэтому сохранить отношения становится труднее», — заключила астролог.