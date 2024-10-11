Год семьи оказался богат на разводы. Какие звездные браки распались и что будет в 2025-м?

В 2025 году разводов будет больше? Прогноз астролога

Объявленный Годом семьи в России 2024-й ознаменовался целой чередой громких разводов. Разорвать отношения решили Алсу и Ян Абрамов, Татьяна Ким и Владислав Бакальчук, Шаман и Елена Мартынова. И это далеко не весь список. А что если в происходящем виноваты звезды?

Какие пары развелись в 2024 году?

Нюша и Игорь Сивов В конце мае стало известно о разводе певицы Нюши и бизнесмена Игоря Сивова. Они были в браке семь лет и растят двоих общих детей. Позже артистка рассказала, что еще полтора года назад почувствовала, что в браке что-то пошло не так, и старалась сохранить его изо всех сил. Даже согласилась на свободные отношения.

«Важно не сдаваться при первых сложностях. Но если вы попробовали много чего, а ситуация не меняется, то это тоже о чем-то говорит», — отметила она в беседе с ведущей YouTube-канала FAMETIME Лаурой Джугелией.

Фото: РИА «Новости»

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов Летом СМИ узнали о разрыве 52-летней Анны Нетребко и 47-летнего Юсифа Эйвазова после девяти лет семейной жизни. Журналисты строили предположения, что на это могло повлиять то, что Нетребко живет и работает в Вене, а Эйвазов — в Баку, и сохранить любовь на расстоянии не вышло. По другой теории Анна не захотела заводить новых детей (у нее уже есть 15-летний сын от гражданского брака), а муж хотел наследников. Высказывались предположения и о трудностях финансового характера, мол, Нетребко надоело тянуть на себе семейный бюджет. Но тут надо отметить, что у Эйвазова все не так плохо, как решили приверженцы этой версии, — с 2023 года он занимает пост директора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, а также остается востребованным певцом.

Алсу и Ян Абрамов

В августе после 18 лет брака официально развелись Алсу и Ян Абрамов. Адвокат Александр Добровинский тогда заявил «Газете.Ru» о некоем вскрывшемся «обстоятельстве», из-за которого пара больше не могла быть вместе. Две дочери и сын будут жить с матерью. Татьяна Ким и Владислав Бакальчук В том же месяце одной из главных новостей в инфополе стал развод основательницы и владелицы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук (не так давно она вернула себе девичью фамилию Ким) и ее мужа Владислава.

Последний после этого внезапно стал вести себя максимально публично, раздавал интервью, в которых рассказывал о бизнесе и отношениях с женой. У пары есть семеро детей.

Фото: РИА «Новости»

Валерия и Артем Чекалины В середине августа документ о расторжении брака опубликовала у себя в соцсетях блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). С мужем Артемом за 11 лет семейной жизни они успели завели троих детей и попасть под два (на тот момент) уголовных дела. «Спасибо тебе за эти годы и детей. Теперь новая жизнь», — объявила Лерчек, пожелав экс-мужу «искреннего счастья».

Сейчас оба снова находятся под следствием по делу о выводе денег из страны с использованием подложных документов.

Фото: Суды общей юрисдикции Москвы / Telegram

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова В сентябре общественность поразила новость об уже четвертом по счету разводе лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Об исковом заявлении его супруги, дочери уральского бизнесмена Ольги Абрамовой, узнал Telegram-канал Mash.

Они были вместе шесть лет. Шнуров представлял Абрамову как известную поэтессу. Разница в возрасте между супругами в 18 лет не помешала им завести двух детей.

Фото: РИА «Новости»

Федор Бондарчук и Паулина Андреева О том, что режиссер Федор Бондарчук расстался со своей женой Паулиной Андреевой, 25 сентября сообщил «Антиглянец». Источник Telegram-канала подчеркнул, что слухи о разводе супругов подтвердились. «У пары давно назрели творческие разногласия, которые, видимо, в какой-то момент стали непримиримыми. В общем, Год семьи в разгаре», — добавил он.

Бондарчук и Андреева сыграли свадьбу в 2019 году. У них есть сын Иван. Сейчас ему три года.

Фото: РИА «Новости»

В минувшую среду, 9 октября, kp.ru написала о том, что Паулина решила бросить мужа из-за его образа жизни. А тот, по словам инсайдера, до сих пор любит жену и хочет ее вернуть. Шаман и Елена Мартынова Буквально через несколько дней после новости о Шнурове о разводе со второй женой Еленой Мартыновой объявил певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов).

Его первой женой была учительница пения Марина Рощупкина. В 2014-м у них родилась дочь Варя, а в 2016-м они расстались. Во втором браке новых детей у певца не появилось.

Фото: РИА «Новости»