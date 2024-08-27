Алсу завершила развод с мужем

Алсу и ее муж, бизнесмен Ян Абрамов, официально развелись после 18 лет брака. Об этом 360.ru рассказал представлявший интересы предпринимателя адвокат Александр Добровинский.

Причины распада семьи он раскрыть отказался, объяснив, что недавно появилось обстоятельство, по которому пара не смогла быть вместе.

«Это конец этой семьи. Ее больше нет, к сожалению», — заявил Добровинский.

Он добавил, что теперь бывшим супругам предстоит раздел имущества. Детей Абрамов решил оставить с мамой, а вот за судьбу совместно нажитых капиталов поборется.

«С детьми вопросов никаких не будет, потому что Ян Рафаэлович за то, чтобы они жили с мамой. А раздел имущества будет, конечно», — уточнил Добровинский.

Ранее сообщалось, что Алсу подала иск к супругу на 10 миллиардов рублей. В список требований вошли все квартиры, загородные дома, автомобили и другое имущество. О расставании пары стало известно в мае этого года. Инициатором развода стала Алсу.