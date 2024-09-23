Ольга Абрамова подала на развод с Сергеем Шнуровым после шести лет брака

Ставшая четвертой женой лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова дочь уральского бизнесмена Ольга Абрамова подала на развод после шести лет брака. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на исковое заявление супруги артиста.

Пара заключила брак весной 2019 года. Шнуров представлял Абрамову как известную поэтессу. Разница в возрасте между супругами в 18 лет не помешала им завести двух детей. Старший сын появился на свет в 2021 году. Спустя год родился еще один ребенок, чей пол и имя родители скрыли.

Для Шнурова это уже четвертый брак. До этого его избранницами были однокурсница артиста по Религиозно-философскому институту при Санкт-Петербургской духовной академии Мария Исмагилова, бывший директор петербургского женского трио Pep-See Светлана Костицына, а также танцовщица и ресторатор Елена Мозговая, сменившая имя на Матильду.

Представляющий интересы Сергея Шнурова в качестве концертного агента Дмитрий Гугучкин заявил, что после срыва ряда концертов артист подписал соглашения с организаторами выступлений в Москве и Санкт-Петербурге, отказавшись от алкоголя и курения перед выходом на сцену. Среди других условий, на которые пошел Шнуров для сохранения концертной деятельности, стали отказ от высказываний о политике и сокращение поездок за границу.