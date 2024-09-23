Ольга Абрамова подала на развод с Сергеем Шнуровым после шести лет брака
Mash: четвертая жена Сергея Шнурова Ольга Абрамова подала на развод
Ставшая четвертой женой лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова дочь уральского бизнесмена Ольга Абрамова подала на развод после шести лет брака. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на исковое заявление супруги артиста.
Пара заключила брак весной 2019 года. Шнуров представлял Абрамову как известную поэтессу. Разница в возрасте между супругами в 18 лет не помешала им завести двух детей. Старший сын появился на свет в 2021 году. Спустя год родился еще один ребенок, чей пол и имя родители скрыли.
Для Шнурова это уже четвертый брак. До этого его избранницами были однокурсница артиста по Религиозно-философскому институту при Санкт-Петербургской духовной академии Мария Исмагилова, бывший директор петербургского женского трио Pep-See Светлана Костицына, а также танцовщица и ресторатор Елена Мозговая, сменившая имя на Матильду.
Представляющий интересы Сергея Шнурова в качестве концертного агента Дмитрий Гугучкин заявил, что после срыва ряда концертов артист подписал соглашения с организаторами выступлений в Москве и Санкт-Петербурге, отказавшись от алкоголя и курения перед выходом на сцену. Среди других условий, на которые пошел Шнуров для сохранения концертной деятельности, стали отказ от высказываний о политике и сокращение поездок за границу.