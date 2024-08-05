Слияние бизнеса развалило семью? Как основательница Wildberries Татьяна Бакальчук пришла к разводу

Развод основательницы и владелицы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук и ее мужа Владислава не уходит из информационной повестки. Супруг предпринимательницы пригрозил судом за передачу домена магазина новой компании «РВБ», появившейся после слияния Wildberries и сервиса наружной рекламы Russ. О том, что произойдет с маркетплейсом и как развод может повлиять на работу торговой площадки, узнал 360.ru. Но начать придется с самого начала.

История семьи Владислава и Татьяны Бакальчук

Выросшая в самую богатую женщину России Татьяна Бакальчук (в девичестве Ким) родилась и выросла в подмосковном поселке Газопровод в семье учительницы начальных классов и инженера. Она закончила факультет иностранных языков и долгое время работала в школах Московской области. Но удовольствия от преподавательской деятельности она не получала и закончила курсы дизайнеров.

Правда, поработать по новой профессии у нее почти не получилось. Дефолт 1998 года спутал все планы, и Татьяна вернулась к преподаванию, но уже не в школу. Она стала давать частные уроки. «Я на время прекратила контакты с семьей, уволилась с работы, стала зарабатывать на хлеб репетиторством и искала смысл жизни», — признавалась предпринимательница. В начале нулевых она познакомилась со своим будущим мужем Владиславом. Он оказался радиофизиком, который в 90-е торговал компьютерами, а после вместе с другом Алексеем Фадеевым стал основателем интернет-провайдера UTech.

Татьяна и Владислав поженились, а в 2004 году у пары родился первый ребенок. Сейчас семья воспитывает уже семерых детей. Самые младшие — близнецы — родились в 2021 году.

Фото: РИА «Новости»

В своих интервью предпринимательница рассказывала, что тогда в семье не хватало денег, поэтому она задумалась о том, чтобы заняться бизнесом, и решила торговать одеждой из семейных каталогов Otto и Quelle. За созданный сайт она заплатила 700 долларов, а клиентов привлекала лучшими, чем у конкурентов условиями. Но вся эта история о создавшей себя самостоятельно бизнес-леди оказалась только пиаром.

История создания бренда Wildberries

Татьяна и Владислав Бакальчуки создали маркетплейс вместе. Принадлежащая супругу фирма UTech не только успешно работала, но даже имела собственную веб-студию UT Design, которая занималась разработкой сайта. Именно местные умельцы создали платформу с ярким фиолетовым цветом, ставший для Wildberries фирменным. Татьяна принимала заявки и делала заказ без предоплаты, что выгодно ее отличало от других интернет-торговцев того времени. При этом наценку на одежду она делала минимальной — от 10 до 15%. За год заказов стало столько, что она сняла склад в деревне Мильково. Но для оптовых продаж на каталогах заработать невозможно.

Фото: Pixabay

Поэтому основную долю составляли «ликвидационные закупки»: оптовые продажи остатков крупными европейскими брендами. В 2007 году Владислав Бакальчук и партнер продали компанию UTech компании NBN. По данным «Коммерсанта» стоимость сделки составила 7,5 миллионов долларов. Полученные средства пошли на развитие маркетплейса.

«Я часто вспоминаю тот год, когда мы вместе приняли решение сосредоточить усилия всей семьи на Wildberries, — я окончательно переключил фокус внимания со своей IT-компании на маркетплейс. Те 12 миллионов рублей, которые были вложены в 2008–2010 годах в Wildberries, дали компании мощный толчок к развитию», — рассказал Владислав Бакальчук Telegram-каналу Shot.

Фото: Pixabay

Не исключено, что часть вложенных средств, о которых говорил супруг предпринимательницы пошли на закупку оптовой партии кроссовок Adidas, на которую семью навел их новый знакомый Сергей Ануфриев, позже ставший партнером по бизнесу. Фирменную обувь продали с большим дисконтом по сравнению с ценами в фирменных магазинах бренда.

Фото: РИА «Новости»

Wildberries расширял ассортимент, заключая партнерство с различными брендами и магазинами. Кроме того, фирма открыла пункты самовывоза с возможностью примерки. Основной упор владельцы сделали на регионы, что позволило им быстро занять доминирующее положение в провинции.

На модель маркетплейса-агрегатора Wildberries перешел в 2010 году. Тогда рынок стал быстро заполняться конкурентами.

Запустился проект KupiVip.ru, который быстро обошел фирму Бакальчуков по объемам оборота, открылся магазин Lamoda и пришел британский Asos.

Фото: РИА «Новости»

Гонку за покупателя Wildberries выиграл. К 2014 году у магазина было более 150 пунктов самовывоза, более 100 тысяч моделей на сайте и 2,5 миллиона клиентов. Состояние Татьяны Бакальчук составило 380 миллионов долларов. При этом рост и не думал останавливаться. В 2015 году на платформе начались продажи товаров для дома и литературы. Дополнительный стимул дала пандемия коронавируса, когда из-за ограничений обычные магазины закрылись. К 2021 году состояние Бакальчук выросло до 13 миллиардов долларов. Она стала богатейшей женщиной России по версии Forbes.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / Global Look Press

Магазин имел офисы в 18 странах мира, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Италию и Испанию. После марта 2022 года все они закрылись, и сейчас основные зарубежные офисы фирмы находятся в Казахстане, Белоруссии, Армении, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане и Израиле.

С уходом европейских игроков и партнеров сократился и капитал Татьяны Бакальчук до 4,7 миллиарда долларов. Но речь в данном случае не только о реальных деньгах. Ее основной капитал — 99% акций Wildberries. Но от потери капитала Татьяна Бакальчук не расстроилась. В интервью Надежде Стрелец она заявила, что материальные ценности — не приоритет. Предпринимательница подчеркнула, что одевается в массмаркете, а семья живет в арендованном доме.

Кто сейчас главный в Wildberries?

Маркетплейс Wildberries и сервис наружной рекламы Russ объявили о создании совместного бизнеса. Это сообщение появилось в Telegram-канале компании поздно вечером 18 июня. В заявлении говорилось, что объединение предназначено для создания новой цифровой торговой платформы в качестве уникального инструмента по продвижению товаров в России, СНГ и странах Глобального Юга. Без каких-либо подробностей об условиях слияния.

Forbes уточнил, что сделка получила одобрение президента России Владимира Путина, а курировал ее заместитель руководителя администрации главы государства Максим Орешкин.

Фото: РИА «Новости»

По данным редакции, Мирзоян и Бакальчук направили президенту письмо, в котором рассказали о планах создания глобального бизнеса, рассчитанного на 8,5 миллиарда человек с собственной платежной системой в рублях для обхода SWIFT. В рамках проекта предусматривалось создание крупной торговой медиаплатформы для малого и среднего бизнеса. Вопрос слияния двух очень разных по направлениям и доходам компаний вызвал множество вопросов. Для понимания, прошлый год Wildberries закончил с выручкой в 539 миллиардов рублей против 27,9 миллиарда у Russ. Но формально объединение началось 5 июля, когда обе компании зарегистрировали совместное предприятие «РВБ». Как сообщил РБК, в качестве адреса указан московский офис Russ на Ленинском проспекте Москвы. Учредителями нового юрлица выступил ООО «Вайлдберриз», которому принадлежит 65% компании, и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор»), владеющий еще 35%. Генеральным директором указали Роберта Мирзояна. Уведомление о смене юридического лица также получили продавцы маркетплейса.

Причины развода Татьяны Бакальчук

Вызывающая вопросы сделка могла продолжится без особого внимания. Но Владислав Бакальчук внезапно обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Фото: Kadyrov_95 / Telegram

Гость главы региона пожаловался, что жена «ушла из дома и связалась с непонятной компанией», которая теперь отжимает у них бизнес.

Татьяна Бакальчук опровергла заявление о рейдерском захвате. Она заявила, что речь идет о разводе. Она добавила, что жива и не находится ни у кого в заложниках. Также она подчеркнула, что Владиславу принадлежит только 1% акций компании.

Свой развод супруги комментируют по разному. Владислав Бакальчук в беседе с Forbes заявил, что именно сделка c Russ стала причиной разногласий с супругой. Это противоречит его показаниям РБК, когда он заявил, что Татьяна ушла из дома еще 1 апреля.

Фото: РИА «Новости»

Татьяна Бакальчук заявила, что о предстоящем объединении компаний знали все. Поэтому недовольства супруга она не понимает.

Недавно в интернете все обсуждали певицу Алсу? Она прокомментировала пост Анастасии Решетовой о своем супруге одним словом — врет. Вот и мне не раз в данной ситуации хотелось ее процитировать. Татьяна Бакальчук

Она добавила, что никогда бы не приняла такое решение в одиночку. По ее словам, разлад начался еще в ноябре прошлого года, когда ни о какой сделке с Russ никто еще не думал. Но шумиха из-за слияния компаний, поднятая мужем, стала последней каплей.

Фото: РИА «Новости»

Источники Forbes, близкие к компании и семье Бакальчуков, объяснили, что слиянием с Russ Татьяна пытается спасти бизнес из-за возникших проблем после январского пожара в логистическом центре Wildberries под Петербургом. Якобы представители фирмы помогли урегулировать конфликт на самом высоком уровне в обмен на долю в бизнесе. Еще несколько источников заявили, что Татьяна Бакальчук влюбилась в человека, который имеет прямое отношение к новой компании-партнеру.

Что будет с Wildberries после развода Бакальчук

По мнению Владислава Бакальчука, долю в Wildberries, как совместно нажитое имущество, супруги разделят поровну. В интервью РБК он заявил, что брачного договора у него с Татьяной не было, поэтому, по закону, все имущество идет по формуле 50 на 50. Он подчеркнул, что готов договориться с супругой, чтобы дело обошлось без суда. Но Татьяна поступила по-своему и подала иск. Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, генеральный директор Wildberries выдвинула требования, «вытекающие из семейных правоотношений».