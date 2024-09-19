Сегодня 18:31 Мужа самой богатой россиянки могут посадить на 20 лет. Кто такой Владислав Бакальчук 0 0 0 Фото: Владислав Бакальчук / Telegram Общество

Татьяна Бакальчук

Москва

Стрельба у офиса Wildberries

Сооснователю и владельцу одного процента акций Wildberries Владиславу Бакальчуку грозит тюремный срок на пару десятков лет после стрельбы у БЦ в центре Москвы, куда он пытался прорваться на «запланированные переговоры». Жертвами случившегося стали два человека. Что известно о супруге богатейшей женщины России и его уголовном деле — в материале 360.ru.

Владислав Бакальчук: краткая биография О Владиславе Бакальчуке вне его бизнес-проектов известно совсем немного. С прессой до определенного момента он практически не общался, а когда давал интервью, о своих родителях и тех или иных событиях из детства и юности не рассказывал. Родился Бакальчук в Люберцах 24 февраля 1977 года. После окончания школы с 1994 по 1997 год учился в Московском энергетическом институте по специальности «радиофизика». Выпустившись из МЭИ, начал заниматься бизнесом.

Брак с Татьяной Бакальчук С будущей женой Татьяной, до замужества носившей фамилию Ким, Бакальчук познакомился в компании общих друзей. Молодые люди общались, играли в преферанс, а потом просто начали встречаться. Никто никого «не завоевывал».

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Такими подробностями предприниматель делился в интервью Forbes в августе этого года. Тогда же бизнесмен отметил, что это раньше он был непубличным человеком, а теперь стал публичным, и это «волнительно, но в целом интересно очень». «Мы как-то где-то месяцев восемь-десять дружили, постоянно тусовались. И потом это как-то все перетекло резко в отношения», — рассказал Бакальчук. Через два месяца, по его словам, Татьяна забеременела, а через три они поженились. «Потом родилась дочка. Еще через три месяца уже был домен зарегистрирован», — уточнил он. В беседе с aif.ru Бакальчук отмечал, что друзья и знакомые считали их с Татьяной образцовой семьей.

Татьяна считала меня главой семьи, я же доверял ей больше, чем себе самому. Я в основном посвящал себя бизнесу, Татьяна — больше семье и детям. Кроме, наверное, последних нескольких лет, когда ее публичная роль очень усилилась. Владислав Бакальчук

Дети Владислава Бакальчука У Владислава и Татьяны три дочери и четверо сыновей. Самой старшей дочке 20 лет, а младшим мальчикам-близнецам — по три года. Когда Бакальчука спрашивали, с кем живут дети (уже после того, как стало известно о том, что пара будет разводиться), предприниматель заявил, что они стараются жить отдельно: «То в одно место съездят, то в другое, то в третье». «У Татьяны дети практически не живут. Ну, в гости кто-то приезжает или она куда-то с ними ездит», — рассказал он.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

В ответ на уточняющий вопрос, правильно ли следует понимать, что дети не живут ни с ним, ни с их матерью, бизнесмен уточнил, что много живет в доме, там же, где его сыновья и дочери. «Где мы жили последние пять лет. Половину времени я там провожу. Мальчики чаще там бывают, девочки решили, что надо подальше от родителей держаться, чтобы вот к этой ситуации (развода — прим. ред.) поменьше», — сказал Владислав.

Бизнес-проекты Бакальчука В 90-х после окончания вуза Бакальчук занялся продажей компьютеров, а затем в 2002-м вместе со своим другом Алексеем Фадеевым создал интернет-провайдер UTech (ООО «Универсальные технологии»).

Услуги компании были доступны в Южном, Юго-Восточном и Восточных округах столицы. Через пять лет UTech обслуживала порядка 15 тысяч домов.

Фото: скриншот видео/Telegram-канал Владислава Бакальчука

У компании также была своя веб-студия UT Design, занимавшаяся созданием интернет-магазинов. Именно она оформила первый сайт Wildberries, сделав фиолетовый фирменным цветом маркетплейса. В 2007 году UTech продали за 7,5 миллиона долларов. В 2006-м Бакальчук и Фадеев создали новую компанию — ООО «Юнионтел» — и запустили новый провайдер IFlat. Здесь бизнесмен проработал генеральным директором до 2011 года. В 2018-м 49% его долей передали супруге Фадеева.

Роль в Wildberries Интернет-ретейлом Владислав и Татьяна занялись в 2004 году, став сооснователями магазина Wildberries. Через 13 лет WB обойдет по выручке «Юлмарт» и станет крупнейшим онлайн-ретейлером в стране.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В 2018-м в интервью «Коммерсанту» Бакальчук говорил, что компания очень дорожит своей репутацией, а внутри WB все очень демократично и все «делается сообща». Тогда же он заявил, что у них него нет разногласий и «особых споров» с женой. «Ошибка полагать, что Wildberries — это два человека. Wildberries — это 15 тысяч человек и сильные руководители функциональных направлений», — подчеркивал предприниматель. Бизнес в онлайн-ретейле шел более чем успешно. В 2021 году семья Бакальчук ворвалась в рейтинг самых богатых семей России. Состояние пары оценили в 13,1 миллиарда долларов и отдали им первое место в этом списке.

Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В конце июля в разговоре с Shot Владислав отмечал, что все эти годы работал в тени Татьяны, но он все равно не жалеет ни о чем, потому что главным, по его словам, для него всегда была семья, «а не громкие заголовки про компанию, которую якобы основала в одиночку» его супруга. «Мы основали компанию вместе. Статус „основательница Wildberries“ всегда был элементом маркетинга, пиара — образ self-made-woman помогал нам в развитии и продвижении», — утверждал он.

Также бизнесмен уверял, что в WB никогда не было ситуации, что 50% акций компании принадлежали ему, а 50% — Татьяне. Все 100%, по его словам, всегда принадлежали семье Бакальчук.

Фото: скриншот видео/Telegram-канал Владислава Бакальчука

В дальнейшем для развития компании появилась необходимость в двух учредителях — для регистрации новых юрлиц и других процессов, поэтому Татьяне стали принадлежать 99%. «Я полностью доверял своей супруге. На меня переписали один процент доли компании», — объяснял он в беседе с aif.ru. Развод и скандалы в семье Бакальчук О начале бракоразводного процесса основателей Wildberries стало известно 23 июля. Владислав тогда решил не просто вынести сор из избы, а сделать это на всю страну, пожаловавшись на проблемы в отношениях с женой главе Чечни Рамзану Кадырову. Бакальчук посетовал, что Татьяна якобы попала под влияние владельцев компании Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые, по его мнению, пытаются обманом завладеть бизнесом.

Основательница маркетплейса на жалобы супруга отреагировала в тот же вечер, заявив, что тот прекрасно знал о создании новой структуры объединенной компании, с ним все согласовывали с самого начала. «Это не рейдерский захват. Это развод», — подчеркнула она.

После этого Бакальчук, по его определению, и превратился в публичного человека, раздал несколько интервью, в которых рассказывал о совместном бизнесе и отношениях с женой. В беседе с РБК в ответ на вопрос, каким может быть худший сценарий в сложившейся ситуации, он заявил, что просто не думает об этом. «Я не думаю про худший сценарий. Нет никаких планов — ни на бракоразводный процесс, ни на другие бизнесы», — заверил предприниматель.

Стрельба и попытка рейдерского захвата офиса Wildberries В среду, 18 сентября, Бакальчук попытался прорваться в офис Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы. Бизнесмена и его спутников не пускала охрана, после началась стрельба.

Жертвами стали два охранника офиса, еще семь человек, в том числе двое полицейских, получили ранения. Владислав утверждал, что явился в БЦ на «запланированные переговоры», а стрельбу счел актом агрессии против него.

В компании в ответ заявили, что никаких встреч с ним никто не планировал, а доступов в здание у него быть в принципе не может, потому что он не является штатным сотрудником Wildberries и как владелец доли в один процент имеет право только на запрос документов.

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Татьяна Бакальчук несколько раз комментировала происходящее в своем Telegram-канале. В одном из постов она публично попросила правоохранительные органы взять на контроль эту ситуацию. «У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — подчеркнула основательница WB.

После случившегося СК возбудил уголовное дело сразу по пяти статьям — об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.

Бакальчука в тот же вечер задержали и доставили на допрос. Утром 19 сентября ему предъявили обвинения и задержали на 48 часов. Информацию об этом опубликовали в официальном Telegram-канале предпринимателя.

Интересно Владислав Бакальчук обвиняется по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Покушение на сотрудника правоохранительных органов» и «Самоуправство». Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Владислав Бакальчук обвиняется по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Покушение на сотрудника правоохранительных органов» и «Самоуправство». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Татьяна Бакальчук объявила четверг днем траура по погибшим при стрельбе и выразила надежду, что виновники «вчерашнего беспредела» понесут наказание в соответствии с законом. «Ответить им придется и перед судом Божьим», — предупредила она.