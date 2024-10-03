«Есть арабские корни». Стало известно, на кого Абрамов променял Алсу

Kp.ru: Ян Абрамов стал встречаться с 20-летней девушкой, похожей на Алсу

Новая избранница бизнесмена Яна Абрамова внешне похожа на его бывшую жену – певицу Алсу. Об этом сообщил сайт kp.ru .

«Ян встречается с молодой девочкой из состоятельной семьи, ей не больше 20 лет. У нее есть арабские корни, она очень похожа на Алсу», — рассказал журналистам источник.

По словам собеседника издания, предприниматель всячески одаривает новую возлюбленную подарками: девушка летает только на частном самолете и ходит в вещах от люксовых брендов.

Также бизнесмен довольно популярен у девушек. По данным источника, он встречается со многими красавицами и все они похожи на Алсу.

Ранее юрист Александр Добровинский заявил, что Ян Абрамов собирает команду адвокатов для защиты от притязаний со стороны бывшей жены. Алсу намерена обратиться с иском против экс-супруга в Английский королевский суд.