Сегодня 04:34 Жег паспорт и пел гимн Украины. Эпопея Шарлота закончилась колонией 0 0 0 Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Знаменитости

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История певца Эдуарда Шарлота* с сожжением паспорта и голыми плясками подошла к логическому завершению — суд приговорил исполнителя к 5,5 года колонии-поселения. Его обвинили в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. С чего все началось и о попытках Шарлота* покаяться — в материале 360.ru.

Голые пляски и сожжение паспорта В начале СВО Шарлот* сбежал из России и начал снимать провокационные ролики. В июне 2023 года, находясь на территории Армении, он опубликовал видео, на котором сжигает свой российский паспорт. Певец заявил, что больше не считает себя гражданином России. Также Шарлот* опубликовал кадры, на которых разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и топчется по ней. В другом ролике музыкант обнаженным исполняет пародию на песню «День Победы» композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Разговор с «Зеленским» В ноябре 2023 года российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили Шарлоту* от имени президента Украины Владимира Зеленского. Певец по просьбе лже-Зеленского исполнил гимн Украины и попрыгал, исполняя вариации на тему «Кто не скачет — тот москаль». В ходе разговора с пранкерами Шарлот* выразил желание «влиться в украинскую культуру» и согласился перебраться на Украину в «чемодане посла».

Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

Приговор суда Прокурор запросил для Шарлота* семь лет пять месяцев лишения свободы. Также певца могли оштрафовать на 299 тысяч рублей. В своем последнем слове исполнитель еще раз попросил прощения у всех верующих за свои провокационные ролики. «От сердца я приношу свои искренние извинения перед всеми за то, что снял и опубликовал провокационные видеоролики на своем профиле <…>. А также за насмешливое и необдуманное отношение по теме специальной военной операции», — зачитал извинения Шарлот*. Исполнитель заявил, что это поступки прошлого и что он поступил глупо. «Я не из тех, кто обиделся на Россию, свою страну люблю и готов поддерживать ее. Даю слово, что постараюсь оправдать доверие», — заявил музыкант. После совещания суд приговорил Шарлота* к 5,5 года колонии-поселения. Отец певца заявил, что наказание не соответствует содеянному. * Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.