Жег паспорт и пел гимн Украины. Эпопея Шарлота закончилась колонией
История певца Эдуарда Шарлота* с сожжением паспорта и голыми плясками подошла к логическому завершению — суд приговорил исполнителя к 5,5 года колонии-поселения. Его обвинили в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. С чего все началось и о попытках Шарлота* покаяться — в материале 360.ru.
Голые пляски и сожжение паспорта
В начале СВО Шарлот* сбежал из России и начал снимать провокационные ролики. В июне 2023 года, находясь на территории Армении, он опубликовал видео, на котором сжигает свой российский паспорт. Певец заявил, что больше не считает себя гражданином России.
Также Шарлот* опубликовал кадры, на которых разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и топчется по ней. В другом ролике музыкант обнаженным исполняет пародию на песню «День Победы» композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Разговор с «Зеленским»
В ноябре 2023 года российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили Шарлоту* от имени президента Украины Владимира Зеленского. Певец по просьбе лже-Зеленского исполнил гимн Украины и попрыгал, исполняя вариации на тему «Кто не скачет — тот москаль».
В ходе разговора с пранкерами Шарлот* выразил желание «влиться в украинскую культуру» и согласился перебраться на Украину в «чемодане посла».
«Триумфальное» возвращение
В ноябре 2023 года Шарлот* решил вернуться в Россию и попросил поклонников прислать ему деньги на билет. Певец планировал после возвращения пожить в деревне, и только после этого хотел вернуться в медиапространство.
Однако его планам не суждено было сбыться, полиция арестовала музыканта в аэропорту Пулково. Прокуратура Самары заинтересовалась «подвигами» певца и провела проверку его видео. В декабре на допросе Шарлот* признал свою вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих.
В январе 2024 года на судебном заседании певец покаялся и зачитал речь, в которой попросил прощения у президента России Владимира Путина, патриарха Кирилла и всех россиян. Позже адвокат разместил в Сети видео с публичным покаянием певца.
В феврале Шарлот* прошел психолого-психиатрическую экспертизу, об этом прессе сообщил его отец. Летом в СМИ появилась информация о новых гастролях Шарлота*, однако отец опроверг эту информацию и заявил, что нет предпосылок к освобождению сына. Известно, что в камере певец часто скандалил и даже объявлял голодовку из-за неработающего радио.
Росфинмониторинг 23 июля 2024 года внес певца Эдуарда Шарлота* в перечень террористов и экстремистов.
Приговор суда
Прокурор запросил для Шарлота* семь лет пять месяцев лишения свободы. Также певца могли оштрафовать на 299 тысяч рублей. В своем последнем слове исполнитель еще раз попросил прощения у всех верующих за свои провокационные ролики.
«От сердца я приношу свои искренние извинения перед всеми за то, что снял и опубликовал провокационные видеоролики на своем профиле <…>. А также за насмешливое и необдуманное отношение по теме специальной военной операции», — зачитал извинения Шарлот*.
Исполнитель заявил, что это поступки прошлого и что он поступил глупо.
«Я не из тех, кто обиделся на Россию, свою страну люблю и готов поддерживать ее. Даю слово, что постараюсь оправдать доверие», — заявил музыкант.
После совещания суд приговорил Шарлота* к 5,5 года колонии-поселения. Отец певца заявил, что наказание не соответствует содеянному.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.