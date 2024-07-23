Певца Шарлота внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес певца Шарлота в список террористов и экстремистов

Фото: РИА «Новости»

Росфинмониторинг внес певца Эдуарда Шарлота*, против которого возбудили дела о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в перечень террористов и экстремистов. Об этом написали в электронной базе ведомства.

«Шарлот Эдуард Валерьевич*, 07.02.1998 г. р., город Самара», — следует из списка.

В конце июня певец, находясь в следственном изоляторе, анонсировал гастрольный тур, чем вызвал много вопросов. Отец Шарлота* заявил, что не понимает, откуда взялось расписание гастролей, и что он навещал сына в СИЗО за несколько дней до этого.

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Росфинмониторинг сформировал в 2015 году, сейчас в нем более 15 тысяч позиций.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

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