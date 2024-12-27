Шарлот получил 5,5 года колонии-поселения

Певца Эдуарда Шарлота приговорили к 5,5 года колонии-поселения. Приговор по делу против артиста о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих огласил суд в Самаре, сообщило РИА «Новости» .

После начала СВО Шарлот уехал из России и несколько раз выкладывал в соцсети видео о том, как он сжигает паспорт, кроме того, артист отметился оскорбительным постом в адрес патриарха Кирилла.

Против певца возбудили несколько уголовных дел — о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти или вражды и уничтожении официального документа.

В ноябре 2023 года его задержали в аэропорту Пулково. Еще под арестом Шарлот написал письмо патриарху Кириллу, в котором извинился за свои действия. Эти извинения приняли. После РПЦ обратилась к следствию с просьбой отозвать обвинение в оскорблении чувств верующих из-за примирения сторон.

Однако сторона обвинения настаивала на другом. В конце июля Шарлота внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.