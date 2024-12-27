«Не соответствует содеянному». Отец певца Шарлота прокомментировал приговор сыну

Певец Эдуард Шарлот получил 5,5 года колонии-поселения по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Отец музыканта в комментарии 360.ru заявил, что считает наказание для сына слишком строгим.

«Я считаю, что [приговор] не соответствует содеянному», — сказал мужчина.

Он заявил, что пока не знает, будет ли с адвокатом обжаловать решение суда. При этом собеседник 360.ru отметил, что колония-поселение — это не послабление, а логика закона, поскольку его сын ранее не привлекался к уголовной ответственности.

В последнем слове Шарлот извинился за провокационные видеоролики и сожжение паспорта. Он заявил, что относился к теме СВО насмешливо и необдуманно и понимает, что оскорбил своими действиями патриарха Кирилла и других людей.

Росфинмониторинг 23 июля внес музыканта в перечень террористов и экстремистов.