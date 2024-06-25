«Возвращаюсь из мертвого дома». Певец Шарлот анонсировал гастрольный тур из СИЗО

Певец Эдуард Шарлот, который публично сжег российский паспорт, анонсировал гастрольный тур по стране. О своих планах находящийся в СИЗО артист рассказал на странице в социальной сети Instagram*.

«Тот, кем я ухожу, — забудут. Тот, кем я вернусь, — запомнят. Возвращаюсь из мертвого дома к земле, на которой рожден», — подписал публикацию артист.

Он добавил, что гастроли начнутся с выступления 1 июля в Самаре и закончатся 12 июля в Казани. За это время музыкант планирует посетить с концертами Тольятти, Саратов, Волгоград, Астрахань и Нижний Новгород. Артист назвал тур «музыкально-магической реинкарнацией».

В беседе с Telegram-каналом Baza, отец Шарлота заявил, что не понимает, откуда появилась информация о гастролях. По его словам, он посещал сына на прошлой неделе, и ни о каком освобождении из-под ареста речи не было.

Шарлота задержали в ноябре 2023 года в аэропорту Пулково. Против него возбудили дела по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Месяц назад его также заподозрили в унижении достоинства по признакам национальности.

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