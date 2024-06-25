«Возвращаюсь из мертвого дома». Певец Шарлот анонсировал гастрольный тур из СИЗО
Певец Шарлот анонсировал из СИЗО гастрольный тур на июль
Певец Эдуард Шарлот, который публично сжег российский паспорт, анонсировал гастрольный тур по стране. О своих планах находящийся в СИЗО артист рассказал на странице в социальной сети Instagram*.
«Тот, кем я ухожу, — забудут. Тот, кем я вернусь, — запомнят. Возвращаюсь из мертвого дома к земле, на которой рожден», — подписал публикацию артист.
Он добавил, что гастроли начнутся с выступления 1 июля в Самаре и закончатся 12 июля в Казани. За это время музыкант планирует посетить с концертами Тольятти, Саратов, Волгоград, Астрахань и Нижний Новгород. Артист назвал тур «музыкально-магической реинкарнацией».
В беседе с Telegram-каналом Baza, отец Шарлота заявил, что не понимает, откуда появилась информация о гастролях. По его словам, он посещал сына на прошлой неделе, и ни о каком освобождении из-под ареста речи не было.
Шарлота задержали в ноябре 2023 года в аэропорту Пулково. Против него возбудили дела по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Месяц назад его также заподозрили в унижении достоинства по признакам национальности.
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