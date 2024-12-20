Обвинение запросило семь лет сжегшему паспорт певцу Шарлоту

Прокурор потребовал семь лет колонии для сжегшего паспорт певца Шарлота

Наказание в семь лет и пять месяцев колонии запросил прокурор для певца Шарлота* на прениях в Самарском областном суде. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Гособвинитель также попросил исключить из обвинения статьи о возбуждении ненависти, а также о похищении и повреждении документов.

«Назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет пять месяцев в исправительной колонии общего режима», — заявил прокурор.

Он добавил, что на этот же срок певцу запретят заниматься администрированием сайтов в интернете и оштрафуют на 299 тысяч рублей.

Ранее в защиту певца Шарлота* выступил Московский патриархат Русской православной церкви, который направил в суд письмо с сообщением, что патриарх Кирилл простил артиста после его видеообращения с раскаянием и попросил его не наказывать.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.