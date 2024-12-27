Шарлот «от сердца» попросил в суде простить его за провокационные видео

Певец Шарлот извинился в зале суда за свои провокационные видеоролики

Певец Эдуард Шарлот* во время последнего слова в зале суда извинился за опубликованные им провокационные видеоролики и сожжение паспорта. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Артиста обвинили реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Во время последнего слова он признался, что насмешливо и необдуманно относился к теме СВО, а также оскорбил патриарха всея Руси Кирилла и «других высокопоставленных граждан».

«От сердца я приношу свои искренние извинения перед всеми за то, что снял и опубликовал провокационные видеоролики на своем профиле в Instagram**», — отметил Шарлот*.

Он добавил, что осознал глупость своих поступков, которые остались в прошлом.

Сторона обвинения попросила суд приговорить певца к семи годам и пяти месяцам лишения свободы. Отец артиста Валерий выразил надежду, что его сыну дадут более короткий тюремный срок.