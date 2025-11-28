Сегодня 18:08 Долиной — жилье и миллионы сверху, Лурье — в пролете: как вернуть деньги у осужденной ОПГ Адвокат Жорин объяснил, почему россияне начали не любить Ларису Долину 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Общество

Дело Ларисы Долиной о продаже элитной квартиры остается одной из самых острых и обсуждаемых тем в России, 28 ноября стало очередной знаковой датой в этом долгом процессе. Балашихинский городской суд вынес приговоры аферистам, обманувшим народную артистку. Сколько дали мошенникам и почему симпатии многих россиян совсем не на стороне певицы — в материале 360.ru.

Приговоры мошенникам по делу Ларисы Долиной

На скамье подсудимых, как известно, было четверо обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Среди них житель Тольятти Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев из Йошкар-Олы, а также работавшая в Москве уроженка Кирова Анжела Цырульникова. Каменецкий, Леонтьев и Основа, которые занимались обналичиванием средств, переведенных певицей на «безопасный счет», получили семь лет строгого режима, семь лет особого режима и четыре года общего режима соответственно. Кроме того, каждого из них обязали выплатить штраф в 900 тысяч рублей. Цырульникову, которая под видом курьера забрала у Долиной деньги, полученные от продажи квартиры, получила семь лет колонии общего режима и штраф в один миллион рублей. Как уточнил «Коммерсант», аферистку также осудили еще за три эпизода крупного мошенничества против двух пенсионерок: глухонемой Галины Кукушкиной, а также Валентины Шулик. Один из них не был доведен до конца.

Все четверо входили в состав ОПГ, разводившей россиян на деньги. Они звонили людям от лица полицейских и сотрудников банков, убеждали передавать им деньги и имущество для «защиты». Одной из жертв стала Лариса Долина. Ее убедили оформить якобы фиктивную сделку с элитной квартирой и перевести деньги на «безопасные счета». Ущерб по делу составил более 300 миллионов рублей.

Адвокат Лурье пойдет в Верховный суд Днем ранее покупательница квартиры Долиной 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье проиграла при рассмотрении жалобы на решение вернуть певице недвижимость. Кассационный суд оставил в силе вердикт, по которому право собственности на недвижимость, проданную под влиянием аферистов, остается за Долиной. Ранее подобный вердикт вынесли Хамовнический райсуд, а затем и Мосгорсуд.

Фото: Медиасток.рф

Лурье, которая отдала за эту квартиру 112 миллионов, снова предложили потребовать свои деньги у мошенников, обманувших народную артистку. Но это еще не все. По данным StarHit, Долиной вернули не только квартиру, но и риелторскую комиссию в размере трех миллионов рублей. Ранее эту самую комиссию звезда выплатила из денег, которые Лурье передала ей при сделке. Сама Долина, как и покупательница, подавшая жалобу, в кассационный суд не явилась. После заседания адвокат Лурье заявил РИА «Новости», что решение будут обжаловать в Верховном суде.

Что такое «эффект Долиной» Схема, по которой развели артистку, использовалась преступниками и раньше. Долина не была «нулевым пациентом». Однако именно ее случай в силу статуса, суммы ущерба и множества вопросов к судебному процессу стал очень громким и знаковым, а подобные дела об обмане с жильем на рынке вторички стали называть «схемой Долиной» или «эффектом Долиной». Известный адвокат Сергей Жорин отметил, что влияние этого эффекта давно простирается далеко за пределы конкретного судебного процесса, и последствия произошедшего действительно ощущает на себе большое количество россиян.

Фото: 360.ru

Дошло до того, что депутаты Госдумы выдвигают различные инициативы о внесении изменений в соответствующие законы, дабы не допустить того, что произошло с покупателями квартиры Долиной, которые, с одной стороны, были признаны добросовестными, а с другой стороны — лишились и квартиры, и денег, напомнил он в беседе с 360.ru. Забило тревогу и руководство Росреестра, попросив внести изменение в закон, запрещающий возврат недвижимости без возврата денежных средств.

Фактически именно покупатели в первую очередь и становятся потерпевшими, хотя ни в какое общение с мошенниками они не вступали и уж точно никак не могли предотвратить произошедшее. Поэтому, конечно, мы все любим и уважаем народную артистку, но люди, которые не становились жертвами мошенников, не должны от этого страдать. Сергей Жорин

«И насколько я вижу, большинство россиян в некоторой степени разочаровались в народной артистке, потому что выражают сожаление, озабоченность и поддержку покупателям ее квартиры, которые остались без денег, без недвижимости и без торжества справедливости», — подчеркнул он.

Фото: РИА «Новости»

«Зловещая Долина»: почему певицу хейтят в Сети И тут Жорин абсолютно прав. Симпатии россиян действительно не на стороне певицы. Многих возмущает положение Лурье, которую оставили ни с чем, не провели процесс реституции после признания сделки купли-продажи недействительной, а потерянные миллионы рекомендовали спрашивать с аферистов. Масла в огонь подливает то, что, как правило, в подобных делах добросовестные покупатели оказываются в положении этой матери-одиночки. Люди вынуждены жить в съемном жилье и платить ипотеку за квартиру, которая осталась за пожилой продавщицей, внезапно осознавшей, что ее обманули мошенники и она ничего не хотела продавать. В соцсетях певицу называют «зловещей Долиной», призывают помочь покупательнице, хоть как-то высказаться. Но этого не происходит. Есть и множество рилсов под трек «Погода в доме», где люди в шутку рассказывают о самой простой «схеме обогащения» этого года. Более того, в Москве даже появилась так называемая «стена Долиной», куда, по версии автора ролика, суеверные жители несут тапочки, мягкие игрушки перед тем, как покупать жилье не в новостройке. Там же оставляли записки с надписью: «Старушка, старушка, не обмани с двушкой».

Фото: РИА «Новости»

При проверке, правда, оказалось, что стены нет. Либо это была постановка, либо постарались сотрудники ЖКХ. Так что всем суеверным остается только надеяться на лучшее без оберегов.

Кто вернет деньги Полине Лурье Но вернемся к Лурье. Поскольку ее статус по делу с квартирой Долиной все еще не ясен, остается вопрос, каким образом ей нужно требовать от мошенников свои миллионы, отмечает Сергей Жорин.

«Ущерб возмещается либо в рамках гражданского иска в уголовном процессе, либо путем подачи отдельного иска после вступления приговора в законную силу. Насколько известно, суд вернул певице квартиру, которая была отчуждена под воздействием обмана. При этом была ли признана Лурье потерпевшей в этом уголовном деле, мы не знаем», — подчеркнул он.

Хотя по факту Лурье как раз и оказалась потерпевшей, потому что лишилась и квартиры, и денег. Но на данный момент неясен ее правовой статус в рамках уголовного дела и может ли она заявлять о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Поэтому это именно то обстоятельство, которым, наверное, в первую очередь и возмущена общественность. Люди не понимают, как такое может быть. Сергей Жорин

Адвокат Марина Кельбах также указывает на то, что в случае с судебным процессом Долиной речь идет об очень неклассическом решении: ДКП расторгли, признав сделку недействительной, но двусторонней реституции не было. А если бы этот процесс был проведен, певице нужно было бы вернуть Лурье 112 миллионов, а затем уже в рамках уголовного дела подавать гражданский иск к непосредственным лицам осужденным. Как будет происходить с имеющимися исходными данными — пока вопрос открытый. «Я уверена, что адвокат Лаурье будет обращаться в Верховный суд за оспариванием данного решения, и я полагаю, что Верховный суд все-таки разберется в данном деле и восстановит нарушенные права Лурье», — заключила эксперт.