Сегодня 20:10 Хейт, кринж, но «За деньги да»: как Долина строит новую жизнь после скандала с квартирой

Скандалы — неотъемлемая часть шоу-бизнеса. Но когда речь заходит о потере сотен миллионов рублей и собственного жилья, даже для звезды первой величины это становится суровым испытанием. В жизни Ларисы Долиной, хоть она и сумела вернуть свою элитную недвижимость, развернулось целое кино с мошенниками, волной интернет-троллинга и неожиданными творческими экспериментами, вызвавшими у публики смесь изумления и испанского стыда.

Квартирный вопрос, который все испортил Одним из поводом для хейта стала реклама, которая обернулась против самой знаменитости. После участия Долиной в ролике о недвижимости интернет-пользователи припомнили, как сама артистка вляпалась в историю с мошенничеством. Аферисты убедили ее перевести вырученные от продажи элитной московской квартиры средства, около 200 миллионов рублей, на «безопасный» счет, который оказался фиктивным. Однако Долина отчаиваться не стала. Через судебные разбирательства ей удалось вернуть себе жилье, которое преступники успели перепродать ничего не подозревающей покупательнице. Россиян возмущает другое: выплаченные этой самой покупательницей деньги до сих пор не вернули. При этом сама певица, появляясь в суде, демонстративно молчит, отказывается отвечать на вопросы журналистов и после заседаний эффектно скрывается на черном автомобиле.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

Шикарный райдер и царские подарки Судя по всему, череда разбирательств не надломила дух исполнительницы хита «Погода в доме». Несмотря на потерю огромной суммы, звезда не только не снизила свой уровень жизни, но и сумела найти способы снова заработать утраченное. В преддверии Нового года ее гонорар за выступление вырос на миллион рублей и теперь составляет 4,5 миллиона. Райдер артистки красноречиво говорит сам за себя: пятизвездочные отели, представительские автомобили, квалифицированная охрана, личный врач-фониатр и деликатесы вроде красной рыбы и новозеландских вин. Но главным подарком после всех потрясений для нее стала поддержка близкого человека, сообщил Life.ru. Бизнесмен Юрий Растегин, которого называют то другом, то ухажером певицы, преподнес ей поистине царский подарок — здание для джаз-клуба около Театра Российской армии. Нет проблем у артистки и с местом для жилья. В ее активе остается роскошная загородная усадьба в поселке Славино стоимостью около 200 миллионов рублей, а также право пользования историческим особняком в Лялином переулке. Не стоит забывать и про апартаменты в Юрмале — две квартиры в «Янтарной резиденции» на берегу Рижского залива.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Творчество как терапия Пока юристы разбираются с делами, Долина ищет новые формы творческой реализации. Однако ее последний проект вызвал неоднозначную реакцию у публики. В рамках музыкального фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика» народная артистка, облачившись в костюм из долларов, перепела скандальный хит Инстасамки «За деньги да!», пишет StarHit. Этот шаг со стороны певицы у многих ее поклонников вызвал недоумение. Комментарии пестрят вопросами о том, как артистка такого масштаба и со столь классическим вокалом могла взяться за подобный трек? «Кринж какой-то», — написал один из разочарованных фанатов. Жестко прошлась по ролику и автор канала «Светский хроник» Алена Мартынова, заметив, что «великие телебоссы», видимо, не понимают, какие эмоции вызывает этот ролик из новогоднего фильма. «Про Ларису Долину не спрашиваю. Она, забронзовев в своем величии, никогда бы не поверила, что народ ее буквально ненавидит. И даже больше: в ее вселенной и народа-то никакого нет», — отрезала она. Сама Долина отнеслась к своей роли двоюродной тети Саахова как к вызову, заявив, что даже отрицательного персонажа нужно полюбить. Но, судя по реакции публики, любовь на этот раз не случилась.