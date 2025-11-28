«Все убрали». «Стены Долиной» с тапочками и игрушками в Москве нет

В Сети завирусился ролик, на котором жители Москвы, желающие приобрести квартиру, устроили место паломничества у дома певицы Ларисы Долиной. Сюда якобы приносят и игрушки, и домашние тапочки — для удачной сделки. Корреспондент 360.ru отправился к той самой «стене Долиной», но не обнаружил ее.

О том, что в столице появилась новая уличная традиция после громкого дела Ларисы Долиной, когда мошенники продали ее квартиру, сообщила Readovka.

Будущие якобы несли к дому певицы тапочки — символ домашнего уюта, мягкие игрушки и записки с просьбами к «духу продаж». По легенде, это поможет сделке пройти успешно, и продавец не окажется под влиянием мошенников.

«Вот это место, где якобы лежали тапочки, но все убрали. Теперь все чисто», — отметил корреспондент 360.ru.

Не исключено, что тапочки к «стене Долиной» принесли исключительно для съемки ролика.

В России зафиксировали множество случаев, когда граждане покупали жилье у пенсионеров и оставались и без денег, и без квартир. Продавцы заявляли, что действовали под влиянием мошенников, и отменяли сделку. Подобные прецеденты получили название «эффект Долиной».

Ранее Балашихинский городской суд вынес приговор участникам организованной группы, которая, по версии следствия, обманула певицу Ларису Долину.