«Я бы пошел бы к Малахову». Пригожин дал совет Долиной и покупательнице ее квартиры
Продюсер Пригожин: Долина становится тройной жертвой, замалчивая ситуацию
Певица Лариса Долина как артистка должна публично выступить касательно ситуации с купле-продажей ее квартиры. Такое заявление 360.ru сделал продюсер Иосиф Пригожин.
Он признался, что его шокирует происходящая публичная порка. Компании не могут объявлять бойкот артисту — это частная ситуация.
«Мое мнение простое: если продавцу вернули, то и покупателю должны вернуть, но не должно быть пострадавших. Виновные должны быть наказаны и компенсировать всем нам потери. Вот и все. А что здесь можно еще сказать? И одну, и другую сторону жалко. Надо разбирать этот вопрос», — сказал Пригожин.
По его словам, защита артиста или он сам должны выйти в прямой эфир и объяснить ситуацию.
Я бы вообще пошел к Малахову, пригласил бы Ларису Долину и эту девушку, которая пострадала. Потом пригласил двух юристов, сделал эксклюзивную программу, и пусть каждый бы высказал свою позицию, и каждый юрист высказал бы в присутствии этих артистов. Потому что такая публичная порка происходит — невыносимо смотреть.
Иосиф Пригожин
продюсер
Суд не может нарушить закон — есть правовые, юридические вещи. Инстанция должна аргументировать принимаемые решения.
«Никто отмалчиваться не должен. Все стороны должны совершенно точно высказаться именно так, чтобы вместе были. Не надо друг от друга бегать, бояться друг друга. Артист — это профессия. Человек, который что-то купил, тоже имеет какую-то профессию. Поэтому в этой ситуации все живые люди. Самое главное, артист призван радовать людей, а не создавать вокруг себя ненависть», — заключил Пригожин.
Россияне начали активно возвращать билеты на концерты Долиной на фоне скандала с продажей ее квартиры. Некоторые заведения общепита тоже устроили бойкот.