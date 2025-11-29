«Я бы пошел бы к Малахову». Пригожин дал совет Долиной и покупательнице ее квартиры

Певица Лариса Долина как артистка должна публично выступить касательно ситуации с купле-продажей ее квартиры. Такое заявление 360.ru сделал продюсер Иосиф Пригожин.

Он признался, что его шокирует происходящая публичная порка. Компании не могут объявлять бойкот артисту — это частная ситуация.

«Мое мнение простое: если продавцу вернули, то и покупателю должны вернуть, но не должно быть пострадавших. Виновные должны быть наказаны и компенсировать всем нам потери. Вот и все. А что здесь можно еще сказать? И одну, и другую сторону жалко. Надо разбирать этот вопрос», — сказал Пригожин.

По его словам, защита артиста или он сам должны выйти в прямой эфир и объяснить ситуацию.