Сегодня 19:42 От «я не я» до «сама виновата»: что скрыто в решении суда по квартирному делу Долиной Кассационный суд 27 ноября рассмотрит жалобу Лурье на передачу квартиры Долиной 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Общество

Мосгорсуд

Суд

Законы

Семья

Россия

Недвижимость

Кредиты

Деньги

Москва

Лариса Долина

Процесс по квартирному делу Ларисы Долиной длится вот уже почти полгода, и пока в выигрыше остается только певица. Полина Лурье, купившая у нее квартиру, лишилась и самого жилья, и сотен миллионов, но не теряет надежду добиться справедливости: 27 ноября Кассационный суд рассмотрит ее жалобу на передачу недвижимости артистке. Разбирательства все время проходят за закрытыми дверями, с прессой участники процесса не общаются, однако некоторые детали постепенно становятся достоянием общественности.

Как Долина объяснила продажу квартиры Исковые требования Долиной к Лурье удовлетворили в конце марта. Право собственности молодой покупательницы на спорное жилье прекратили и признали его за народной артисткой. Лурье пыталась это оспорить, но Мосгорсуд постановил, что все честно. Урезанное мотивированное решение можно посмотреть в карточке на сайте суда. Также известно, что иск Долиной о признании сделки недействительной и встречный иск покупательницы о выселении певицы объединили в одно производство. Вопросов к процессу и у экспертов, и у простых россиян, которые следят за тяжбой, накопилось очень много. Один из самых острых касается реституции сделки: если куплю-продажу квартиры отменили, то каждая сторона должна была получить то, что имела до сделки. В случае Лурье — это сумма в 112 миллионов рублей. Однако получить их обратно покупательница сможет только от мошенников, которые обманули Долину. Во что верится с огромным трудом. Сейчас по делу об афере с квартирой певицы проходят четверо обвиняемых: Андрей Основа, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова Все они находятся в СИЗО.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

Ни Лурье, ни Долина никаких комментариев СМИ не дают, ссылаясь на подписку о неразглашении. Однако на днях выяснилось, что в Сеть слили полное решение Хамовнического районного суда от 28 марта, когда он постановил, что народная артистка сохраняет право собственности на квартиру, проданную под заблуждением мошенников.

Судя по этим данным, позиция Долиной заключалась в том, что ее волю при заключении предварительного договора и договора купли-продажи «существенно исказили» и, в действительности она не хотела продавать жилье, так как исходила из того, что сделка мнимая и совершается «в рамках исполнения обязательных для нее распоряжений представителей власти, в связи с проведением операции по поимке преступников». Помимо этого, певица указала на то, что после продажи квартиры деньги сразу же были перечислены третьим лицам, а сама она продолжила жить по этому адресу, не сняв себя с регистрационного учета и, в скором времени обратилась в правоохранительные органы.

Эти обстоятельства, по мнению Долиной, подтверждают, что ее воля на продажу квартиры ответчику «отсутствовала». Помимо этого, певица, согласно опубликованному документу, отметила, что Лурье, бизнес которой связан со сферой недвижимости, повела себя неосмотрительно, а именно «не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности» и «проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца».

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

В чем претензии к Лурье А на что должна была, по ее мнению, обратить внимание Лурье? В первую очередь на цену квартиры (112 миллионов рублей, как мы помним), которая сильно отличалась от рыночной стоимости. Второй момент — тот факт, что в квартире на момент продажи были зарегистрированы сама Долина, ее дочь и несовершеннолетняя внучка. При этом, согласно решению суда, «ответчик не требовала от истца и членов ее семьи сняться регистрационного учета» и не запрашивала объяснения о причинах продажи квартиры, о наличии иного жилья», а также не требовала у продавца справки из психоневрологического диспансера, нотариального удостоверения сделки, хотя это является обычной практикой при заключении сделок по распоряжению недвижимым имуществом. Иными словами, раз Лурье — «профессиональный риелтор», то должна была напрячься и выяснить цели Долиной при продаже квартиры, а не оставлять вопрос открытым. К тому же, как полагала автор иска, покупательница «не проявила должную степень осмотрительности и заботливости, ожидаемую от каждого участника гражданского оборота при вступлении в правоотношения, в связи с чем, ее действия при заключении сделки нельзя признать добросовестными».

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Позиция покупательницы жилья Долиной При этом защита Лурье указывала, что их подзащитная является добросовестным покупателем, который в общем порядке «пришел на просмотр квартиры, выяснил необходимую информацию как о квартире, так и инфраструктуре местности». Цена за жилье после торга была согласована с продавцом, а затем Лурье передала продавцу наличные, которые были на ее счетах. Источники происхождения средств также были предоставлены. Что до проверок сделкоспособности и справок из ПНД — их покупательница не запрашивала в силу того, что Долина является народной артисткой, действующим преподавателем, поэтому «сомнений в ее состоянии у ответчика возникнуть не могло». Что продавщица позже решила делать с полученными деньгами, по мнению второй стороны, правового значения уже не имеет.

Почему квартирное дело певицы вызвало такой эффект Пока вся страна продолжает следить за этим судебным процессом, россияне, покупающие квартиры на вторичном рынке продолжают оставаться без жилья и без денег. Прямо как Полина Лурье. Пенсионерки-продавщицы через некоторое время после сделки идут в суд и заявляют, что тоже были под влиянием мошенников. И суды, как правило, встают на их сторону. На днях из-за так называемого «эффекта Долиной» пострадала 53-летняя многодетная мать из Краснодара.

Татьяна купила квартиру летом за пять миллионов рублей у мужчины, проживающего в Москве. Сделка казалась прозрачной: владелец предоставил все необходимые документы. За делом следил сын Татьяны, он работал как риелтор. Но вскоре экс-хозяин жилья заявил, что не будет выписываться и обратился в суд, чтобы отменить сделку. Заявил, что его тоже обвели аферисты, которым он передал средства от продажи недвижимости. Все это время, по его словам, он не осознавал, что делает. Словом, «классика».

Фото: РИА «Новости»

Как итог: мужчина вернул себе все, а многодетная Татьяна потеряла деньги и новое жилье. Теперь ее семья вынуждена жить в доме старого фонда и выплачивать кредит за квартиру, которая вернулась продавцу. И случай Татьяны — один из сотен подобных. Только за этот год жертвами подобных схем стали более трех тысяч семей в России.

При этом некоторые общественники обращают внимание на подозрительные моменты, которые повторяются из раза в раз. Во-первых, с момента заявления о том, что пожилого продавца якобы обманом заставили продать квартиру, юридическая грамотность условной «обманутой бабушки» немедленно вырастает до невероятных высот. Она тут же понимает, как правильно писать заявления, как обращаться в суд, как признать себя банкротом.

Фото: РИА «Новости»

«И самое главное, с ними происходит буквально чудесное исцеление. До сделки бабушки все ну просто совершенно невменяемые, а как происходит сделка, они становятся совершенно ясны умом, быстры мыслью и бодры душой», — отметил в своем канале депутат Мосгордумы Андрей Медведев. По его мнению, страна столкнулась с чистой воды мошеннической схемой, объединяющей риелторов, юристов и пожилых людей.

«Обманутых пенсионерок кончено жаль. Но отчего суду не жаль совершенно, например, военного, который потратил на покупку квартиры свои „боевые“, и теперь остался без всего. И он на фронте, семья в общаге, а бабушка живет себе в своей квартире, которая не ее вообще. Ну и где тут не справедливость даже, а просто закон?» — риторически поинтересовался депутат.