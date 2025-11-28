«Старушка, не обмани с двушкой». Москвичи несут игрушки к «Стене Долиной» на удачу
Readovka: в Москве появилась «Стена Долиной»
В Москве появилась «Стена Долиной». Здесь покупатели оставляют тапочки в надежде на успешную сделку, сообщил Telegram-канал Readovka.
«Новая уличная легенда появилась в столице после громкого дела Ларисы Долиной о злополучной продаже ее квартиры мошенникам», — отметили журналисты.
Теперь будущие покупатели недвижимости оставляют у стен дома певицы тапочки и мягкие игрушки. Так они «привлекают» удачу для своих сделок. Также оставляют записки «удачному духу продаж». В одной из них говорится: «старушка, старушка, не обмани с двушкой».
Местные жители уже прозвали стену «новой городской достопримечательностью». Сегодня в суде огласят приговор для преступников, которых обвиняют в мошенничестве. Гособвинение просит до девяти лет лишения свободы для каждого из них.
Ранее Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Долиной в Хамовниках и оставил певице право собственности. Жалобу рассматривали в закрытом режиме по требованию юриста артистки. На заседании огласили результаты медицинской экспертизы.