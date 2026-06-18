Сегодня 17:38 Готовилась к колонии и взяла с собой вещи: чем закончилось дело Александры Митрошиной Митрошина после приговора заявила, что продолжит вести соцсети 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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История взлетов и падений в мире российского инфобизнеса знает немало громких имен. Одной из самых нашумевших стала история Александры Митрошиной — известного блогера, предпринимательницы и наставницы для желающих заработать в Сети. За фасадом дорогих квартир и публичных успехов скрывалась теневая сторона финансовых операций, которая в итоге привела ее в зал суда. Тверской районный суд Москвы вынес приговор по резонансному делу 18 июня. Подробности — в материале 360.ru.

Чем известна Александра Митрошина Митрошина получила широкую известность в Рунете как эксперт по продвижению в соцсетях, развитию личного бренда и монетизации блогов. Ее называли «матерью бложьей» — настолько велико было ее влияние среди инфлюенсеров. На протяжении нескольких лет Александра продавала обучающие программы, создавала собственные интернет-проекты и зарабатывала миллионы на желании других стать звездами соцсетей. Все это сопровождалось красивой картинкой: роскошная недвижимость, необычные путешествия, перелеты на частных джетах. Финансовый успех привлек внимание не только подписчиков, но и правоохранительных органов. Оказалось, что у медали есть обратная сторона.

Фото: РИА «Новости»

В чем обвиняли Митрошину Следствие установило, что Митрошина уклонялась от уплаты налогов, распределяя выручку от продажи онлайн-курсов по счетам индивидуальных предпринимателей. Сумма неуплаченных налогов и сборов составила более 127 миллионов рублей — особо крупный размер. Еще в 2023 году блогер погасила задолженность перед ФНС, но затем последовало новое уголовное дело об отмывании денежных средств. «Установлено, что с 2020 по 2024 год Митрошина <…> совершила умышленные действия, направленные на легализацию более 115 миллионов рублей путем, приобретя квартиру на Краснопресненской набережной и апартаменты на улице Большая Дмитровка», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы. Обвинение утверждало, что при покупке недвижимости в престижных столичных локациях Александра осознанно маскировала связь финансовых средств с их преступным источником происхождения.

Фото: РИА «Новости»

В марте 2025 года звезду соцсетей задержали в сочинском аэропорту, куда она прилетела из Дубая. На допросе Митрошина сперва признала вину в полном объеме, однако позже сменила позицию на частичное признание. По словам знаменитости, потраченные на покупку квартир средства действительно могли содержать часть тех самых неуплаченных налогов, но цели скрывать что-либо у нее не было. «Я не скрывала приобретение квартир, я этим гордилась. Я неоднократно показывала их в своих соцсетях общим объемом подписчиков около трех миллионов. Я осуществляла через свои личные расчетные счета все сделки, я их не скрывала. Не знала, что такие действия могут быть расценены как легализация», — заявляла Александра. Почему поклонники Митрошиной ополчились на ее мужа Пока шло следствие, многочисленные поклонники Митрошиной ополчились на ее супруга — коуча Тимура Кошкарова. Подписчики были уверены, что именно с его появлением в жизни Александры начались столь серьезные проблемы.

Фото: РИА «Новости»

В комментариях интернет-пользователи писали, что Кошкаров взял на себя управление бизнесом Александры, уволил старую команду и уговорил жену вернуться в Россию из ОАЭ, что и обернулось ее задержанием. Тогда Тимур выступил с заявлением, в котором постарался опровергнуть все домыслы.

Мы с Сашей прилетели домой, к близким. Прилетели в Сочи, и прямо в аэропорту Сашу задержали. Это вызвало огромное количество вопросов в мой адрес, многие начали искать виноватых. Тимур Кошкаров

По его словам, ровно за месяц до этого, в феврале, они поженились в консульстве Дубая и поначалу якобы даже не хотели рассказывать о своих отношениях публично. «Все версии из разряда „как они вообще туда полетели?“, „это он вытащил Сашу специально“ не имеют под собой основы. Мы родились в России, здесь наш дом и семьи. Были здесь в декабре, тогда все было спокойно. Поэтому на мартовские праздники мы тоже летели без опасений», — утверждал Кошкаров. Приговор Александре Митрошиной Финальное заседание состоялось в столице в четверг, 18 июня. Гособвинение запрашивало для Митрошиной реальный срок, поэтому сама блогер и ее близкие находились в непростом эмоциональном состоянии. В итоге суд признал Александру виновной, но назначил ей более мягкое наказание — три года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет. Также Митрошина должна выплатить штраф в размере 900 тысяч, а ее средства в размере более чем 115 миллионов рублей решено обратить в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу, а значит, сторона подсудимой еще может его обжаловать.

От сборов в колонию до слез облегчения Услышав вердикт суда, «матерь бложья» не смогла сдержать эмоций. Когда Александра осознала, что избежала тюрьмы, она расплакалась. Знаменитость старалась держать себя в руках и не поднимала глаз, но несколько раз вытирала лицо рукавом толстовки. Когда судья закончил зачитывать приговор, Митрошина обнялась с мужем, который поддерживал ее на заседании, и с другими близкими, стоявшими чуть позади. Покинув здание суда, блогер в беседе с 360.ru призналась, что готовилась к худшему: с собой у нее была сумка с необходимыми вещами — на случай, если бы суд постановил отправить ее прямиком в колонию.

Присутствует, конечно, определенное облегчение. Дали условный срок. <…> Я была готова к абсолютно любому исходу, поэтому собрала вещи первой необходимости. Александра Митрошина

Что будет дальше От ответа на вопрос, устраивает ли Александру такой финал или приговор еще будут обжаловать, блогер пока воздержалась. По ее словам, сперва необходимо выдохнуть и тщательно изучить необходимые документы. «Пока еще нам не дали текст полного приговора. Как только мы его получим и изучим, поймем, что будем делать дальше», — сказала Митрошина. В одном Александра уверена точно: бросать блогерскую деятельность она не собирается. Знаменитость подчеркнула, что с удовольствием продолжит вести социальные сети и обязательно поблагодарит всех подписчиков за поддержку в непростой период. После заседания Митрошина с супругом отправилась домой. Она призналась, что нуждается в отдыхе после волнительного заседания.