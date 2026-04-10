Блогер Александра Митрошина задолжала государству почти 245 миллионов рублей

Долг блогера Александры Митрошиной по налогам составил около 245 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным сервиса «БИР-Аналитик», по состоянию на 10 апреля 2026 года размер задолженности блогера достиг 244,996 миллиона рублей. В карточке налогоплательщика также указано, что движение денег по счетам приостановлено.

По версии следствия, Митрошина с 2020 по 2022 год сэкономила более 127 миллионов рублей, незаконно используя упрощенную систему налогообложения. Деньги она вложила в недвижимость в Москве. В суде девушка частично признала вину.

В декабре прошлого года блогеру продлили срок домашнего ареста на полгода. Однако Митрошина отметила, что ей грех жаловаться, так как это довольно мягкая мера пресечения: дома она находится в комфорте, спокойствии, много читает и занимается спортом.