Митрошина полностью признала вину на допросе

Блогерша Александра Митрошина на допросе признала вину в полном объеме. Ее обвинили в отмывании денежных средств в особо крупном размере, сообщила пресс-служба столичного управления СКР.

По версии следствия, Митрошина получила больше 127 миллионов рублей, уклоняясь от уплаты налогов, и легализовала часть этих средств путем приобретения недвижимости в столице.

«С Митрошиной проведен ряд следственных действий. Ей предъявлено обвинение. В ходе допроса она признала вину в полном объеме», — подчеркнули в ведомстве.

Блогершу также проверят на причастность к другим экономическим преступлениям. Следствие будет ходатайствовать перед Чертановским районным судом Москвы об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Сама Митрошина попросила отправить ее под домашний арест.