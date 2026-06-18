Суд приговорил блогера Митрошину к штрафу и условному сроку

Приговор в три года условно, штраф в 900 тысяч рублей и конфискацию имущества на 115 миллионов рублей получила блогер Александра Митрошина по делу об отмывании денег. Такое решение вынес Тверской суд Москвы.

После приговора судья отменил блогеру меру пресечения в виде домашнего ареста. Пришедшие на заседание друзья Митрошиной окружили ее и начали обнимать. В распоряжении 360.ru оказалось видео из зала суда.

Александру Митрошину задержали в марте 2025 года после возвращения из Дубая по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денег через сделки с недвижимостью.

По версии обвинения, блогер покупала квартиры в Москве, чтобы отмыть незаконный доход.

Свою вину Митрошина признала частично и пояснила, что не рассматривала сделки как способ отмыть деньги, предназначенные для уплаты налогов. По ее словам, для погашения накопившихся долгов она продала свою недвижимость.

Приговор об условном сроке в силу не вступил, станет ли обвинение его обжаловать, пока неизвестно.