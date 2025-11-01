Дело об отмывании денег против блогера Митрошиной передали в суд

Главное следственное управление по Москве завершило расследование по делу об отмывании денег против блогера Александры Митрошиной и передало материалы вместе с обвинительным заключением прокурора в суд. Об этом сообщили в Информационном центре Следственного комитета.
Согласно материалам дела, Митрошина с 2020 по 2022 год через упрощенную систему налогообложения, на которую не имела права, сэкономила более 127 миллионов рублей, вложив их в недвижимость в Москве. Поначалу блогер полностью признала вину, однако позже отказалась от некоторых показаний.
Ранее РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела сообщило, что налоговая инспекция попросила Арбитражный суд столицы признать Митрошину банкротом.
