Прокурор запросил три года колонии для блогера Митрошиной

Обвиняемой в отмывании денег через сделки с недвижимостью блогеру Александре Митрошиной грозит три года колонии общего режима. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента в Тверском суде Москвы, с таким заявлением выступил прокурор.

Государственный обвинитель добавил, что также просит назначить подсудимой штраф в 900 тысяч рублей и взыскать в доход государства 115 миллионов рублей.

«Прошу назначить Митрошиной наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима», — заявил прокурор в ходе прений сторон.

По версии следствия, блогер незаконно использовала упрощенную систему налогообложения, а деньги легализовала через сделки с недвижимостью. По данным сервиса ««БИР-Аналитик», на 10 апреля ее долги по налогам составили 245 миллионов рублей.

После возбуждения уголовного дела блогер частично признала вину. Она пояснила, что не рассматривала сделки с квартирами как способ отмывания денег. Митрошина добавила, что для погашения долгов продала все свои квартиры.