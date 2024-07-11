Сегодня 15:13 Алсу в разводе — шоубиз в раздрае. Что известно о разрыве певицы с Яном Абрамовым 0 0 0 Фото: Певица Алсу. Petrov Sergey / Global Look Press Знаменитости

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Анастасия Решетова

После 18 лет брака Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Считается, что причиной разрыва стала неверность мужа, о которой певица намекнула в соцсетях. Это неожиданно раскололо российский шоу-бизнес надвое. Кто-то винит во всем разлучницу, кто-то уверяет, что Абрамова оговорили. В перепетиях разбирался 360.ru.

Биография Алсу Карьера Звезда Алсу Сафиной вспыхнула в 1998 году: по всей стране зазвучали песни 15-летней исполнительницы — «Зимний сон» и «Иногда». Спустя год вышел первый музыкальный сборник, который за шесть месяцев разошелся более чем полумиллионным тиражом, начались гастроли по городам России. Певица получила премию «Золотой граммофон». «Зимний сон» — первый, очень дорогой и стильный по тем временам клип Алсу — сняли в 1999 году в Подмосковье, на даче великой советской актрисы Любови Орловой. Вместе с юной певицей актеры Елена Яковлева и Сергей Маковецкий на четыре минуты разыграли сюжет «Лолиты» Владимира Набокова.

Разумеется, такой космический взлет был бы невозможен без крупных финансовых вложений. Но здесь все просто: отец певицы, бизнесмен Ралиф Сафин, в те времена был вице-президентом нефтяной компании «Лукойл». Кавээнщики шутили, что каждый раз, когда Алсу снимает новый клип, в стране поднимается цена на бензин.

Учеба Алсу окончила музыкальную школу, училась в США и Дании, изучала математику, бизнес и рисование в Лондоне. Кроме того, ей преподавал актерское мастерство декан ГИТИСа Валентина Теплякова. При этом девушка вела себя достаточно тихо: не попадала в скандалы и не была героиней «жареных» откровений по телевизору.

Фото: Алсу в 2001 году. Sven Hoogerhuis/WireImage.com / Global Look Press

Алсу на Евровидении В 2000 году Алсу представила Россию на Евровидении в Швеции с песней Solo на английском языке. Она прошла в тройку финалистов и заняла второе место, уступив датскому дуэту братьев Олсенов. Позже, после победы Димы Билана, певица была соведущей финала Евровидения-2009, уже в Москве.

Брак Алсу с Абрамовым Бизнесмен Ян Абрамов был настоящим фанатом Алсу. Кстати, у них много общего: молодой человек тоже из состоятельной семьи банкира, получил хорошее образование и воспитание. Он упросил общую подругу познакомить его с певицей и очаровал ее, а на втором свидании исполнил на рояле 20 ее песен подряд. Алсу вышла замуж за Абрамова в марте 2006 года. Свадьба проходила в концертном зале «Россия», а свидетельство о браке молодоженам вручал лично Юрий Лужков, на тот момент мэр Москвы. Среди подарков от родни и друзей числились загородный дом, ювелирные украшения, автомобиль Bentley и внушительная сумма денег.

Фото: Певица Алсу с мужем и дочерми. Alsou / Global Look Press

Дети Алсу Осенью 2006-го в молодой семье родилась дочь Сафина, весной 2008-го — ее сестра Микелла, а в августе 2016-го — сын Рафаэль. Алсу продолжала выступать, записывала новые, хоть и не слишком удачные альбомы, половина которых составляла ремейки проверенных хитов.

Фото: Алсу, 2018 год. Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Певица участвовала в благотворительных акциях, вступила в «Единую Россию», записала диск с песнями на башкирском и татарском языках. О бизнесе тоже никто не забывал. Супруги по-прежнему не афишировали личную жизнь, но все были уверены, что они образец семейного счастья.

Интересно Дочь Алсу Микелла Абрамова в апреле 2019 года победила в конкурсе «Голос.Дети». После волны общественного возмущения выяснилось, что стоимость такой «победы» — примерно три миллиона рублей: За девочку проголосовали 40 тысяч ботов. Певица признала это год спустя, объяснив все материнскими чувствами: дескать, любая мать поступила бы так же. Извинения последовали только нынешней весной. Правда, прощения Алсу попросила не у детей, оставшихся без победы, и не у зрителей, а у своей дочери. Дочь Алсу Микелла Абрамова в апреле 2019 года победила в конкурсе «Голос.Дети». После волны общественного возмущения выяснилось, что стоимость такой «победы» — примерно три миллиона рублей: За девочку проголосовали 40 тысяч ботов. Певица признала это год спустя, объяснив все материнскими чувствами: дескать, любая мать поступила бы так же. Извинения последовали только нынешней весной. Правда, прощения Алсу попросила не у детей, оставшихся без победы, и не у зрителей, а у своей дочери.

Почему Алсу подала на развод Лав-стори из богатой жизни начала сыпаться год назад: среди коллег поползли слухи о разладе в семье Абрамовых. К тому же в соцсетях певицы перестали появляться фото с мужем, а ее саму не раз замечали без обручального кольца на пальце. Тем не менее Алсу неизменно заверяла: все в порядке.

Фото: Ян Абрамов и Алсу, 2012 год. Anatoly Lomohov/Russian Look / Global Look Press

Нынешней весной стало известно, что звезда подала на развод. Причиной, если верить слухам в соцсетях, стала неверность мужа.

Решетова и муж Алсу Злые языки утверждают, что измены начались довольно давно: Абрамову приписывали аренду яхт для любовниц, связи с телеведущей Викторией Лопыревой, а также с 28-летней Анастасией Решетовой.

Фото: Анастасия Решетова и Тимати, 2018 год. Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Она известна как первая вице-мисс конкурса «Россия-2014», модель, певица, блогер, бизнесвумен и бывшая пассия певца Тимати, а также мать его сына. Хотя сведений о хоть каком-то оконченном высшем образовании у Решетовой нет, это не помешало ей написать книгу с советами по правильному питанию, тренировкам и выбору косметики. По слухам, именно Решетова увела состоятельного Яна Абрамова. Сама Алсу имени соперницы не называла, а лишь сообщила, что это «девушка с низкой социальной ответственностью» и «представительница древнейшей профессии». Большинство коллег и знакомых певицы поняли, кого именно она имела в виду. Кроме того, под публикацией одного из СМИ о том, что Решетова, по ее собственным словам, «не стала бы смотреть на женатого», Алсу коротко констатировала: «Врет 😉».

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Скандал вокруг развода Алсу Представители шоу-бизнеса резко разделились во мнениях. На стороне Алсу выступили телеведущая Лера Кудрявцева и ее коллега, певица, юрист и общественница Катя Гордон. Она призвала объявить holy war — священную войну «всем этим тюнингованным девочкам, которые считают нормальным иметь отношения с чужим мужчиной». Поддержала Алсу и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня. Также не осталась в стороне психолог Вероника Степанова. Она отложила в сторону профессиональную этику и крайне резко высказалась о Решетовой. В ответ оскорбленная модель написала заявление в полицию и вроде бы даже подала иск о клевете.

А вот экс-участница шоу «Холостяк» и блогер Екатерина Заворовская предложила Алсу вымещать гнев на муже, а не на тех, с кем он мог или не мог ей изменять. Кстати, какое-то время назад Заворовскую саму подозревали в связи с Абрамовым и даже в том, что она родила от него детей. Певец Филипп Киркоров заступился за супруга Алсу и заявил, что тот «буквально носил жену на руках все 18 лет совместной жизни». Он отверг подозрения в неверности Абрамова и назвал его образцовым отцом. Это мнение поддержал бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров.

Фото: Певица Алсу. Natalia Shakhanova / Global Look Press

Продюсер и друг семьи Абрамовых Иосиф Пригожин не стал прямо никого осуждать и заметил, что в любых отношениях есть свои «скелеты в шкафу», поэтому давать какую-то оценку или занимать чью-либо сторону «неправильно и несправедливо». Он также осторожно уточнил, что обычно дыма без огня не бывает, написало издание VOICE.

Я не читаю новостей о своем разводе. Никак на них не реагирую. Если что-то действительно изменится, что-то произойдет, единственную правду люди узнают только от меня. Все, что придумывают, даже, может быть, коллеги где-то что-то обсуждают, это не имеет никакого отношения к правде. Вот только когда я это написала, тогда это будет правдой. Все остальное… Закрыли вопрос. У нас все хорошо. Алсу — в интервью YouTube-каналу «Ваша Наташа»

Что Алсу может получить после развода Многие полагают, что тихого развода у Алсу и ее мужа не получилось из-за денег. По документам, которые опубликовала Ксения Собчак в своем Telegram-канале, Абрамов готов оплачивать услуги домашнего персонала, водителей и охранников, а также передать активы и имущество примерно на два с половиной миллиарда рублей В список вошли вилла на Кипре, семейная коллекция ювелирных изделий, автомобили Cadillac и Mercedes. Помимо этого, бизнесмен может отказаться от претензий на квартиру на Никитском бульваре, передать детям пентхаус, выплатить певице 250 миллионов рублей и отдать права требования к третьим лицам на сумму более шести миллионов долларов.

Однако источники KP.ru утверждают, что Алсу это предложение не понравилось. Во-первых, там фигурируют активы ее отца, во-вторых, артистка якобы намерена получить от Абрамова миллиарды именно деньгами, а не имуществом и активами. Ян, в свою очередь, опасается, что при таком раскладе все получит новый возлюбленный супруги, а не их дети. Как бы то ни было, 27 июня, в день рождения певицы, суд дал супругам два месяца, чтобы попытаться решить все вопросы миром, сообщило РИА «Новости». А пока Алсу не забывает продвигать свой свежий клип и, говорят, уже нашла новую любовь.