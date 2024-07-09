«Знаю, как она страдала». Кудрявцева рассказала о переживаниях Алсу из-за измены

Кудрявцева: Алсу сильно любила Абрамова и страдала из-за его романа с Решетовой

Телеведущая Лера Кудрявцева решила заступиться за певицу Алсу, которая переживает развод с бизнесменом Яном Абрамовым. В своем Telegram-канале она призвала не оправдывать неверного супруга.

«Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Также знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей [Решетовой]. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери», — отметила Кудрявцева.

Она также обратилась ко всем, кто поддерживает Абрамова, с просьбой перестать его оправдывать.

«Пацаны, хорош писать о том, что Ян молодец и в белом пальто. Ну правда, перебор», — заключила телеведущая.

Накануне народный артист России Филипп Киркоров публично заявил, что Абрамов образцовый отец. По словам певца, у бизнесмена нет второй семьи и других детей. Исполнитель утверждает, что Абрамов все 18 лет брака носил супругу на руках и помогал строить ей карьеру.