Алсу нашла новую любовь после расставания с мужем

У певицы Алсу налаживается личная жизнь — она встретила нового избранника. Об этом журналистам kp.ru сообщил инсайдер.

«Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь», — заявил он.

Источник пояснил, что из-за появившегося мужчины Абрамов намерен после развода отдать певице 2,5 миллиарда рублей активами и имуществом. Он хочет, чтобы потом деньги перешли детям, а не любовнику Алсу.

Сама артистка желает забрать эту сумму деньгами. При этом, по словам собеседника издания, Алсу планирует получить от Абрамова намного больше заявленной суммы.

Алсу подала на развод в конце мая. Предположительно, супруги расстались из-за измены Абрамова. Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что Алсу очень страдала, когда узнала о романе мужа на стороне.