«Врет». Алсу отреагировала на слова Решетовой о романе с бывшим мужем

Алсу назвала враньем слова Решетовой о недопустимости любовной связи с женатым

Певица Алсу публично обвинила модель Анастасию Решетову во лжи, когда та заявила, что не стала бы встречаться с женатым. Соответствующий комментарий артистка оставила в социальной сети Instagram*.

Не так давно Алсу объявила о разводе с супругом Яном Абрамовым. После этого в интернете начали распространять информацию, что якобы разлучницей стала Решетова.

Модель сразу же попыталась опровергнуть такие слухи, но Алсу только подогрела их, обвинив девушку во лжи.

Экс-возлюбленная Тимати заявила, что никогда бы не вступила в отношения с женатым мужчиной.

«Врет», — написала Алсу под постом издания «Блокнот» в Instagram* и оставила подмигивающий смайлик.

«Значит, это правда, что Решетова виной всему?», «Мы все за тебя», «Мы так и думали, что врет», «Ого», — отреагировали поклонники на заявление певицы.

На днях певица Наталья Штурм рассказала журналистам, что брак Алсу распался именно из-за Решетовой. Исполнительница пристыдила модель за разбитую семью.

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