«Образцовый отец». Киркоров высказался о разводе Алсу и Абрамова

Супруг певицы Алсу Ян Абрамов хороший семьянин. У него нет на стороне ни внебрачных детей, ни любовниц, об этом заявил журналистам StarHit народный артист России Филипп Киркоров.

«Ян влюбился в Алсу с первого взгляда! И буквально носил жену на руках все 18 лет совместной жизни. Он образцовый отец», — отметил он.

По словам Киркорова, он наблюдал за тем, как Абрамов во всем поддерживал жену, включая продюсирование ее выступлений, песен и видеоклипов. Благодаря Абрамову появился безупречный сценический образ Алсу.

«Я точно знаю, что никакой параллельной семьи и детей на стороне у Яна нет. Все, что его сейчас волнует — это его семья и дети. Но давать оценку чужим семейным отношения не могу и не буду», — уточнил Киркоров.

Он добавил, что семейная жизнь непростая штука, особенно если речь идет о публичных людях.

На днях Алсу обратилась в Савеловский суд Москвы с иском, чтобы по закону разделить совместно нажитое имущество с Абрамовым. О самом разводе артистка объявила в мае этого года.