«Чтобы справедливость победила». Психолог Степанова наняла адвоката для суда с Решетовой

Психолог Степанова наняла юриста Гордон после иска модели Решетовой о клеве

Фото: РИА «Новости»

Психолог Вероника Степанова наняла юриста Екатерину Гордон после иска модели Анастасии Решетовой о клевете. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Меня будет защищать Катя Гордон, чтобы справедливость наконец победила», — заявила Степанова.

Эту информацию подтвердила и юрист на своей странице в социальной сети. Степанова добавила, что сейчас в России идет Год семьи.

«Девочки, не вторгайтесь, пожалуйста, в чужие семьи», — написала она.

Решетова решила защитить свою репутацию после того, как Степанова в своем Telegram-канале обвинила ее в занятии проституцией и эскорте. По словам адвоката модели Сергея Жорина, девушка подверглась кибербуллингу из-за слухов и домыслов, не имеющих никакого отношения к действительности.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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