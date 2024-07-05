«Чтобы справедливость победила». Психолог Степанова наняла адвоката для суда с Решетовой

Психолог Степанова наняла юриста Гордон после иска модели Решетовой о клеве

Психолог Вероника Степанова наняла юриста Екатерину Гордон после иска модели Анастасии Решетовой о клевете. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Меня будет защищать Катя Гордон, чтобы справедливость наконец победила», — заявила Степанова.

Эту информацию подтвердила и юрист на своей странице в социальной сети. Степанова добавила, что сейчас в России идет Год семьи.

«Девочки, не вторгайтесь, пожалуйста, в чужие семьи», — написала она.

Решетова решила защитить свою репутацию после того, как Степанова в своем Telegram-канале обвинила ее в занятии проституцией и эскорте. По словам адвоката модели Сергея Жорина, девушка подверглась кибербуллингу из-за слухов и домыслов, не имеющих никакого отношения к действительности.

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