Названа безопасная норма орехов

Врач Бурляева: детям орехи не давать до 3 лет, а взрослым не больше 50 г в сутки

Орехи являются высококалорийным продуктом, поэтому в сутки взрослому человеку можно съедать не более 30-50 граммов. Об этом порталу aif.ru рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева.

«Если вы решите ввести орехи в свое ежедневное меню и при этом не ограничиваться одним-двумя орешками, то вам придется пересмотреть весь рацион на предмет общей калорийности, в противном случае есть шанс набрать лишний вес», — сказала она.

Она объяснила, что в день рекомендуется съедать 30-50 граммов орехов. Это примерно одна горсть.

Кроме того, следует помнить, что в 100 граммах грецких орехов содержится около 650 килокалорий, что сравнимо с гамбургером с жареной котлетой. Также орехи богаты пищевыми волокнами, поэтому могут спровоцировать кишечную непроходимость, если их много съесть.

Врач добавила, что детям до трех лет не стоит их давать. Да и аллергикам надо быть осторожнее.

Ранее врач-диетолог Роман Пристанский разъяснил, что орехи содержат полифенолы и ферменты, положительно влияющие на капиллярную сеть мозга.