Посещающих сауны и бани мужчин отправят на спермограмму

Минздрав рекомендовал отправлять на спермограмму любителей бань и саун

Мужчин следует направлять на дополнительное обследование при определенных ответах в анкете по репродуктивному здоровью, в том числе при указании посещения бани. Это следует из методических рекомендаций Минздрава.

«При ответе „Да“ <…> пациент направляется на второй этап ДОРЗ на базовое исследование качества спермы (спермограмму) с последующей консультацией врача-уролога», — говорится в документе.

Такая мера нужна, чтобы оценить возможные риски для репродуктивной системы.

Еще на спермограмму могут направить, если в анкете указаны сахарный диабет (первого или второго типа), простатит или инфекции, передающиеся половым путем.

Еще на спермограмму могут направить, если в анкете указаны сахарный диабет (первого или второго типа), простатит или инфекции, передающиеся половым путем.